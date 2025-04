Florence Pugh parla di Scarlett Johansson e del suo ruolo in Thunderbolts

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La superstar Florence Pugh, candidata all’Oscar, ha recentemente condiviso i suoi pensieri su Scarlett Johansson in un’intervista promozionale per il film “Thunderbolts”. Pugh, che interpreta Yelena Belova nel Marvel Cinematic Universe , ha riflettuto sul legame tra i due personaggi e sull’eredità di Johansson nel franchise. La conversazione offre uno sguardo interessante sul mondo Marvel e sul futuro di Yelena.

Il legame tra Yelena Belova e Natasha Romanoff

Nel MCU, Florence Pugh interpreta Yelena Belova, una figura chiave che si presenta come la “sorella” di Natasha Romanoff, il personaggio iconico interpretato da Scarlett Johansson. Nonostante le due donne non si siano mai incontrate nel presente della narrativa del franchise, il loro legame è stato esplorato nel film prequel “Black Widow”. Questo film, uscito come uno dei primi titoli della Saga del Multiverso, si colloca cronologicamente dopo gli eventi di “Captain America: Civil War” e prima della tragica morte di Natasha in “Avengers: Endgame”.

Il film “Black Widow” ha permesso di approfondire la storia di Natasha e di presentare Yelena come una figura centrale, ma il lutto che Yelena prova per la perdita della sorella è un tema che ha iniziato a essere sviluppato anche nella serie “Occhio di Falco”. Tuttavia, “Thunderbolts” rappresenta un momento significativo per Pugh, poiché sarà il primo film in cui la sua Yelena si muoverà senza la presenza di Johansson.

La mancanza di Scarlett Johansson

Durante l’intervista, Florence Pugh ha espresso il suo affetto e la sua ammirazione per Scarlett Johansson, sottolineando l’importanza che ha avuto nel suo percorso all’interno della Marvel. “Tutto il mio percorso con la Marvel è nato dalla fiducia che Scarlett ha avuto in me e dal suo desiderio di avermi nel suo film, sei anni fa”, ha dichiarato Pugh. La sua mancanza si fa sentire, e l’attrice ha descritto come sia “davvero crudele” che “Black Widow” sia stato il loro primo e unico film insieme. Pugh ha espresso il desiderio di aver potuto condividere ulteriori esperienze nel mondo Marvel con Johansson, sperando che quest’ultima sia orgogliosa di lei.

Il futuro di Yelena e Natasha nel Marvel Cinematic Universe

Con l’arrivo di nuovi film come “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars”, ci sono possibilità che Yelena e una versione di Natasha possano rincontrarsi grazie alla Saga del Multiverso. Questo scenario ha suscitato l’interesse dei fan, che attendono con trepidazione di scoprire come si evolverà la storia tra i due personaggi. Nel frattempo, l’attenzione è tutta rivolta a “Thunderbolts”, che uscirà domani, 30 aprile, in Italia. Questo film rappresenta un passo importante per Pugh e per il suo personaggio, e i fan sono curiosi di vedere come si svilupperà la sua storia all’interno del vasto universo Marvel.

