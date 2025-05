Florence Pugh parla del futuro dei New Avengers e della scena post-credit di Avengers: Doomsday

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema è in attesa di nuove rivelazioni riguardanti il cast ufficiale di “Avengers: Doomsday”, il cui annuncio è previsto per domani, 8 maggio. In questo contesto, l’attrice Florence Pugh, che interpreta Yelena Belova, ha rilasciato un’intervista a ScreenRant, dove ha discusso il finale di “The New Avengers” e le implicazioni per il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo interessante sullo sviluppo dei personaggi e sulle dinamiche future del franchise.

La scena post-credit di The New Avengers

Nell’intervista, Florence Pugh ha confermato che la scena post-credit di “The New Avengers” è stata diretta dai Fratelli Russo, un dettaglio che ha suscitato l’interesse dei fan. Questa sequenza, girata direttamente sul set di “Avengers: Doomsday”, promette di avere un impatto significativo sulla trama del film in arrivo. L’attrice ha descritto il suo personaggio, Yelena, come ancora in una fase di crescita e sviluppo, sottolineando che, nonostante i progressi, la squadra dei New Avengers deve ancora affrontare molte sfide.

Pugh ha dichiarato: “Oh mio Dio, non lo so. Voglio dire, Yelena è decisamente ancora un po’ senza speranza”. Questo commento mette in evidenza la vulnerabilità dei nuovi eroi, che, pur essendo una squadra, devono ancora imparare a collaborare efficacemente. L’attrice ha evidenziato che, sebbene i personaggi siano dotati di abilità straordinarie, è necessario un lavoro di squadra per sfruttarle al meglio. La scena post-credit sembra suggerire che i New Avengers stiano iniziando a trovare la loro strada, ma il percorso è ancora lungo.

Le sfide dei New Avengers

Un aspetto interessante emerso dalle parole di Florence Pugh è la percezione che i New Avengers siano ancora alle prime armi. Nonostante siano passati 14 mesi dalla fine del film alla scena post-credit, i personaggi continuano a lottare con le loro capacità. Un esempio citato è Bob, che non riesce a controllare i suoi poteri di Sentry/Void. Questa incapacità di gestire le proprie abilità potrebbe portare a situazioni comiche o drammatiche nel nuovo film, creando una dinamica intrigante con gli Avengers originali.

La rivalità tra i New Avengers e i loro predecessori potrebbe rivelarsi un elemento chiave nella narrazione di “Avengers: Doomsday”. Gli originali Avengers, con la loro esperienza e le loro storie consolidate, potrebbero trovarsi a dover affrontare non solo una nuova minaccia, ma anche la necessità di guidare e ispirare i nuovi arrivati. La tensione tra le due generazioni di eroi potrebbe fornire spunti narrativi interessanti e conflitti emotivi.

Aspettative per Avengers: Doomsday

Con l’uscita di “Avengers: Doomsday” all’orizzonte, le aspettative dei fan sono alle stelle. La combinazione di personaggi noti e nuovi, insieme alla direzione dei Fratelli Russo, promette di offrire un’esperienza cinematografica avvincente. Le parole di Florence Pugh suggeriscono che, nonostante le sfide, i New Avengers stanno intraprendendo un viaggio di crescita che potrebbe culminare in un epico confronto con le forze del male.

In questo contesto, il film potrebbe esplorare temi di crescita personale, responsabilità e la ricerca di un’identità collettiva. I fan sono ansiosi di scoprire come si svilupperanno le relazioni tra i personaggi e quali nuove avventure li attendono. Con l’annuncio del cast che si avvicina, l’attesa per “Avengers: Doomsday” continua a crescere, promettendo di essere un capitolo fondamentale nel Marvel Cinematic Universe.

