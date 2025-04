Florence Pugh e David Harbour raccontano il loro ruolo in Thunderbolts e Avengers Doomsday

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Florence Pugh e David Harbour, protagonisti del nuovo cinecomic Thunderbolts, sono stati intervistati per discutere delle loro esperienze sul set e delle sfide che hanno affrontato nei loro ruoli. Entrambi gli attori non solo sono al centro di questo film, ma faranno anche parte del cast dell’attesissimo Avengers Doomsday, previsto per il prossimo anno. L’intervista ha rivelato le loro emozioni e aspettative riguardo a questi progetti cinematografici.

Tematiche profonde in Thunderbolts

Florence Pugh ha condiviso la sua soddisfazione per il fatto che Thunderbolts affronti temi complessi e delicati, come la depressione. L’attrice ha sottolineato l’importanza di portare sul grande schermo storie che non solo intrattengono, ma che invitano anche alla riflessione. Ha apprezzato il lavoro del regista Jake Schreier, che ha accolto l’idea di realizzare un cinecomic con toni più sfumati rispetto ai tradizionali film di supereroi. Pugh ha anche parlato della sfida di interpretare Yelena, un personaggio con un passato ricco di sfumature, già apparso in precedenti film Marvel e in una serie su Disney+. L’attrice ha accolto con entusiasmo l’opportunità di esplorare la complessità del suo personaggio, consapevole che non tutti gli spettatori conoscono il suo background.

Il doppio volto di Red Guardian

David Harbour ha descritto il suo ruolo come Red Guardian, un personaggio che presenta molteplici sfaccettature. L’attore ha trovato molto divertente interpretare un personaggio che è sia goffo che profondo, capace di mostrare lati diversi della sua personalità. Harbour ha spiegato che questa complessità è ciò che rende una commedia originale e coinvolgente. La capacità di un personaggio di essere convincente in diverse situazioni è, secondo lui, un elemento chiave per il successo di un film. La sua interpretazione del Red Guardian è stata accolta con entusiasmo, e l’attore ha dimostrato di apprezzare il mix di umorismo e serietà che il suo personaggio porta nella storia.

L’attesa per Avengers Doomsday

Durante l’intervista, è emersa l’eccitazione di entrambi gli attori riguardo al loro coinvolgimento in Avengers Doomsday, un film che si preannuncia come uno dei più attesi dal pubblico. Florence Pugh ha evidenziato la difficoltà di trovare un colossal con un cast così numeroso e importante, sottolineando che solo registi come Christopher Nolan sono in grado di realizzare produzioni di tale portata. Il fatto che Pugh abbia lavorato con Nolan in Oppenheimer conferisce ulteriore credibilità alle sue affermazioni. La loro attesa per il film è palpabile, e entrambi gli attori sembrano pronti a portare sullo schermo personaggi che lasceranno un segno indelebile nel panorama cinematografico.

La videointervista completa offre uno sguardo più approfondito sulle esperienze di Florence Pugh e David Harbour, rivelando le loro aspettative e la passione per i loro ruoli.

