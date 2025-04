Florence Pugh: cinque film da non perdere prima di Thunderbolts

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Florence Pugh, giovane attrice inglese, ha già lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico internazionale. Con una carriera costellata di successi sia al botteghino che tra le fila della critica, Pugh si prepara a tornare nelle sale italiane con il cinecomic della Marvel, Thunderbolts. Prima di assistere alla sua nuova interpretazione, è interessante esplorare cinque film in streaming che evidenziano il suo talento e la sua versatilità. A soli trent’anni, la Pugh ha già ricevuto una nomination all’Oscar e parteciperà anche al blockbuster Avengers: Doomsday. Ecco una selezione di opere che mettono in luce le sue abilità artistiche.

Piccole donne: un classico rivisitato

Il film Piccole donne, diretto da Greta Gerwig e uscito nel 2019, rappresenta un punto di svolta nella carriera di Florence Pugh. In questa nuova versione del classico di Louisa May Alcott, l’attrice interpreta Amy March, una giovane donna ambiziosa e determinata. Il film, che ha ricevuto diverse nomination agli Oscar, tra cui miglior film e miglior attrice non protagonista, è un mix di eleganza e modernità. Oltre a Pugh, il cast include nomi di spicco come Saoirse Ronan, Meryl Streep e Timothée Chalamet. La pellicola è disponibile su piattaforme come Rakuten TV, Google Play e Netflix, ed è un must per chi ama le storie di crescita personale e relazioni familiari.

Midsommar – Il villaggio dei dannati: un horror innovativo

Nello stesso anno, Florence Pugh ha recitato in Midsommar – Il villaggio dei dannati, un film di genere folk-horror diretto da Ari Aster. Questo lavoro ha confermato le capacità dell’attrice di affrontare ruoli complessi e disturbanti. La trama segue una giovane coppia che partecipa a un festival estivo in Svezia, dove si trovano coinvolti in rituali inquietanti. La performance di Pugh è stata acclamata dalla critica, e il film ha suscitato discussioni per la sua originalità e il suo approccio non convenzionale al genere horror. Midsommar è disponibile su piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video, ed è consigliato a chi cerca un’esperienza cinematografica intensa e provocatoria.

Black Widow: l’eroina Marvel

Nel 2021, Florence Pugh ha fatto il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe con Black Widow, un film diretto da Cate Shortland. In questa pellicola, l’attrice interpreta Yelena Belova, una giovane spia che si confronta con il passato della sua famiglia. Black Widow si distingue per la sua combinazione di azione e dramma, presentando una narrazione che esplora i legami familiari e il sacrificio. Il film ha ricevuto recensioni positive per la sua trama avvincente e le scene d’azione ben coreografate. Con un cast che include Scarlett Johansson e David Harbour, Black Widow è un’opera che riesce a intrattenere e a coinvolgere il pubblico. È disponibile su Disney+ e altre piattaforme di streaming.

Oppenheimer: un biopic di grande impatto

Nel 2023, Florence Pugh ha partecipato a Oppenheimer, il biopic diretto da Christopher Nolan che racconta la vita di J. Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. In questo film, l’attrice interpreta un ruolo di supporto che si distingue per la sua intensità emotiva. Oppenheimer è un’opera complessa, con una narrazione che si sviluppa attraverso vari punti di vista e un cast stellare che include Cillian Murphy e Robert Downey Jr. La pellicola ha ricevuto un’accoglienza entusiasta da parte della critica, grazie alla sua realizzazione visiva e alla profondità dei temi trattati. È disponibile su piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video, ed è una visione imperdibile per gli appassionati di cinema.

Dune – Parte Due: un’epopea fantascientifica

Infine, nel 2024, Florence Pugh tornerà sul grande schermo con Dune – Parte Due, il secondo capitolo dell’adattamento del romanzo di Frank Herbert, diretto da Denis Villeneuve. In questo film, Pugh interpreta la figlia dell’imperatore, portando il suo carisma e la sua eleganza in un contesto di grande spettacolarità. Dune – Parte Due promette di offrire un’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente rispetto al primo capitolo, con un cast che include Timothée Chalamet e Rebecca Ferguson. La pellicola è attesa con grande entusiasmo e sarà disponibile su diverse piattaforme di streaming.

Florence Pugh continua a dimostrare la sua versatilità e il suo talento in una varietà di ruoli, rendendola una delle attrici più promettenti della sua generazione. Con l’uscita di Thunderbolts, il suo percorso artistico si arricchisce ulteriormente, confermando il suo status nel mondo del cinema.

