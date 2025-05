Flora canto ed Enrico brignano raccontano i loro primi incontri a Che tempo che fa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella puntata dell’11 maggio 2025 di Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio, si sono alternati ospiti di spicco del panorama dello spettacolo italiano. Tra questi, Flora Canto ed Enrico Brignano hanno condiviso aneddoti personali e professionali, offrendo uno sguardo intimo sulla loro vita insieme. La trasmissione ha visto anche la presenza di altri artisti, rendendo la serata un mix di emozioni e divertimento.

Luca argentero celebra 20 anni di carriera

Luca Argentero ha avuto l’opportunità di riflettere sui suoi vent’anni di carriera durante l’episodio del 11 maggio. L’attore ha ripercorso i momenti salienti della sua vita professionale, partendo dagli esordi nel telefilm Carabinieri, dove ha avuto l’onore di lavorare con figure iconiche come Paolo Villaggio. Argentero ha condiviso un aneddoto divertente riguardo Villaggio, descrivendo come fosse necessario tenerlo sotto controllo a causa della sua golosità.

Inoltre, ha parlato del suo ruolo in Doc, sottolineando l’importanza di interpretare un personaggio che riesce a toccare il cuore del pubblico. Un’altra tappa significativa della sua carriera è stata la collaborazione con Ferzan Özpetek in Saturno contro. Argentero ha raccontato come l’autore lo avesse inizialmente scartato, per poi richiamarlo dopo un sogno in cui lo vedeva perfetto per il ruolo.

La sua compagna, Cristina Marino, è stata al centro di una dedica speciale, in cui l’attore ha affermato che la sua presenza è stata fondamentale per il suo percorso professionale. Argentero ha espresso il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi per dedicare più tempo alla famiglia, in particolare ai suoi due figli. Infine, ha rivelato il sogno di presentare Sanremo, specificando che preferirebbe ricoprire il ruolo di co-conduttore piuttosto che quello di direttore artistico.

Flora canto e enrico brignano: un racconto divertente

Flora Canto ed Enrico Brignano hanno catturato l’attenzione del pubblico con il loro racconto dei primi incontri. Flora ha svelato un episodio curioso in cui Brignano, mentre si trovava sulla spiaggia per un servizio fotografico, si sarebbe nascosto dietro una duna per osservarla. L’assistente del fotografo, accorgendosi della situazione, ha scherzato sulla possibilità di chiamare i Carabinieri, creando un momento di ilarità.

La coppia ha anche condiviso il ricordo del primo provino di Flora con Enrico, sottolineando come la simpatia sia stata determinante per conquistarla. Fabio Fazio ha commentato questo incontro come un segno del destino, evidenziando le peripezie che Flora aveva affrontato prima di incontrare Brignano.

Enrico ha colto l’occasione per commentare la recente elezione di Papa Leone XIV, divertendosi a paragonare la presenza dei gabbiani a Roma con quella dei fedeli durante le cerimonie. Ha dedicato un momento alla memoria della madre, recentemente scomparsa, affermando che lo spettacolo era in onore suo, sottolineando quanto le sue frasi abbiano influenzato il suo lavoro.

Luciana littizzetto e la lettera al nuovo papa

Luciana Littizzetto ha intrattenuto il pubblico con un divertente siparietto, in cui ha scritto una lettera al nuovo Papa, definendolo “Eminentissimo New Pope”. La comica ha fatto riferimento al nome scelto dal pontefice, paragonandolo al figlio di Chiara Ferragni, e ha invitato il Papa a partecipare alla trasmissione, rivelando di averlo visto molto emozionato.

Marco mengoni: un artista riflessivo

Marco Mengoni ha condiviso la sua esperienza personale durante la puntata, rivelando di aver attraversato un periodo difficile. Ha parlato della sua lunga terapia e di come la paura del futuro si sia trasformata in una preoccupazione per il presente. Mengoni ha raccontato come la musica sia entrata nella sua vita grazie alla madre, che lo ha spinto a prendere lezioni di canto e pianoforte, un’esperienza che inizialmente considerava noiosa ma che ha poi riconosciuto come fondamentale per la sua crescita artistica.

Simona ventura e mara maionchi: un divertente scontro

Simona Ventura e Mara Maionchi hanno animato il Tavolo finale di Che tempo che fa con il loro consueto scambio di battute. Ventura ha condiviso dettagli sul suo matrimonio, avvenuto lo scorso luglio, mentre Maionchi ha espresso il suo fastidio per i continui riferimenti alle nozze. La produttrice musicale ha ironicamente avvertito Ventura di non ripetere il rito durante l’estate, creando un momento di ilarità tra i presenti.

La serata si è conclusa con un mix di risate e riflessioni, confermando ancora una volta il successo di Che tempo che fa nel coinvolgere il pubblico con storie di vita e carriera degli ospiti.

