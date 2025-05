Flick Miles: la controfigura di Emma Watson che ha lasciato il mondo del cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Flick Miles, oggi 35 anni, è stata una figura chiave nel mondo di Harry Potter, sebbene il suo nome non sia noto come quello dei protagonisti. A soli 9 anni, è stata scelta come controfigura di Emma Watson, l’attrice che ha interpretato Hermione Granger nella celebre saga. La sua somiglianza con Watson ha catturato l’attenzione della produzione, portandola a vivere un’esperienza unica sul set. In un’intervista recente, Miles ha condiviso i ricordi di quel periodo, rivelando dettagli affascinanti e aneddoti sul suo lavoro.

L’esperienza di Flick Miles sul set di Harry Potter

Durante le riprese della saga, Flick Miles ha vissuto una vita che combinava scuola e cinema. Ogni giorno, dopo le lezioni, si recava sul set, dove il suo compito principale era quello di interpretare Hermione in scene in cui non era necessario mostrare il volto dell’attrice principale. “Andavo a scuola con gli altri bambini attori e poi mi univo a loro sul set”, ha raccontato Miles. Il suo lavoro consisteva principalmente nel girare scene in cui si vedevano solo dettagli come la nuca o le mani del personaggio.

Miles ha spiegato che, in alcune occasioni, veniva chiamata per allineare le inquadrature o provare scene specifiche. “Ci usavano per coreografare i movimenti”, ha aggiunto. In effetti, Flick ha avuto l’opportunità di essere presente in momenti chiave, anche se il suo volto non era visibile. “Se c’erano scene in cui non si vedeva il volto di Hermione, come quando sfogliava libri in biblioteca, potevano usare le mie mani”, ha dichiarato.

La scena iconica di Harry Potter e la camera dei segreti

Uno dei ricordi più vividi di Flick Miles è legato a una delle scene più memorabili di Harry Potter e la camera dei segreti. In questa sequenza, Hermione beve una pozione polisucco e si trasforma in un animale domestico. “Hanno deciso di girare quella scena con me, perché Emma aveva avuto una leggera reazione alla colla utilizzata per il trucco”, ha spiegato Miles. Questo le ha permesso di lavorare a stretto contatto con il team degli effetti speciali e di vivere un’esperienza divertente.

Miles ha raccontato che ci sono state diverse prove per decidere quale gatto utilizzare nella scena. “All’inizio avevano scelto un bellissimo gatto rosso, davvero stupendo”, ha detto. Tuttavia, il regista Chris Columbus ha insistito per un gatto grigio, e alla fine la scelta è ricaduta su questo colore. Questo episodio ha rappresentato un momento significativo per Flick, che ha potuto contribuire a una scena iconica della saga.

La decisione di lasciare il mondo dello spettacolo

Nonostante l’esperienza unica sul set di Harry Potter, Flick Miles ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. Oggi, riflette su quel periodo con nostalgia, ma ha scelto di seguire un percorso diverso nella vita. “Ci sono molte cose che ho dimenticato nel tempo, ma ricordo ancora le scene in cui ero presente”, ha affermato. La sua esperienza come controfigura ha lasciato un segno indelebile, ma ora si dedica a nuove sfide lontano dalle telecamere.

La storia di Flick Miles è un esempio di come anche le figure meno conosciute possano avere un ruolo importante in produzioni cinematografiche di grande successo. La sua testimonianza offre uno sguardo affascinante dietro le quinte di una delle saghe più amate della storia del cinema.

