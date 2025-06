Flavio Insinna perde il suo game show: La7 cancella Famiglie d’Italia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le ultime notizie dal mondo della televisione italiana non sono favorevoli per Flavio Insinna, noto conduttore e volto di La7. Il portale Bubinoblog.it ha riportato che la rete di Urbano Cairo ha deciso di non rinnovare il programma Famiglie d’Italia per la prossima stagione televisiva. Questo game show, purtroppo, non ha raggiunto i risultati sperati in termini di ascolti, restando sotto la soglia del 2% di share. La decisione di cancellare il programma sembra quindi essere legata a questi risultati deludenti, che hanno portato la rete a riconsiderare il proprio palinsesto per il 2025-26.

La situazione di Flavio Insinna e il futuro a La7

Nonostante la cancellazione di Famiglie d’Italia, Flavio Insinna non deve preoccuparsi per il suo futuro professionale. Secondo quanto riportato da Bubinoblog.it, il conduttore rimarrà all’interno della scuderia di La7. Cairo e il direttore di rete Andrea Salerno continuano a riporre fiducia in lui, avendo già collaborato in passato. Insinna è atteso per un nuovo progetto televisivo, un game show che rimane ancora avvolto nel mistero. Le indiscrezioni suggeriscono che questo nuovo format sarà proposto sempre nella fascia preserale, con l’auspicio che possa ottenere risultati migliori rispetto al suo predecessore.

Novità nel palinsesto di La7

Oltre alla cancellazione di Famiglie d’Italia, il palinsesto di La7 per la prossima stagione presenta diverse conferme. Secondo le informazioni diffuse da Bubinoblog.it, il daytime della rete verrà mantenuto in blocco. Tra le novità, Gerardo Greco prenderà il posto di Edgardo Gulotta a Omnibus, mentre Alessandra Sardoni continuerà a far parte del programma. Un’altra notizia importante riguarda il programma Barbero risponde, che non avrà una nuova edizione, come confermato da LaPresse.it.

L’access prime time di La7 rimarrà invariato, con Lilli Gruber alla guida di Otto e mezzo, un programma che ha dimostrato di essere un campione di ascolti. Inoltre, è previsto uno speciale in prima serata dedicato alla Mafia, composto da quattro puntate, con la partecipazione del giudice Nicola Gratteri. La presentazione ufficiale dei palinsesti della nuova stagione di La7 è attesa per il mese prossimo, salvo eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto.

La rete continua a lavorare per offrire contenuti di qualità, cercando di attrarre un pubblico sempre più vasto e variegato.

