Flamin’Hot: Jasse Garcia e Annie Gonzalez nel film di Eva Longoria

Il prestigioso progetto di Eva Longoria “Flamin’Hot “, sull’inventore dello snack piccante Cheetos, ha trovato le sue stelle negli attori Jesse Garcia e Annie Gonzalez.

Flamin’Hot: la storia delle famose patatine Cheetos

Attrice pluripremiata e prolifica regista televisiva, Eva Longoria ora si affaccia anche nel cinema con la realizzazione del progetto della casa di produzione Searchlight. C’è da raccontare la storia di Richard Montañez, un addetto alle pulizie di Frito Lay, che ispirandosi alla sua eredità messicana americana, crea il famosissimo snack “Flamin’Hot Cheetos”.

Jesse Garcia interpreterà Montañez e Annie Gonzalez interpreterà sua moglie Judy. Inoltre, Linda Yvette Chavez ha approvato la sceneggiatura dello scrittore Lewis Colick (“October Sky”). Chavez è l’acclamata creatrice della serie originale di Netflix “Gentefied” e si è anche occupata dell’adattamento di “I Am Not Your Perfect Mexican Daughter”che vede alla regia il debutto di America Ferrera.

Un cast dal cuore messicano

Eva Longoria ha detto che è stata “la mia più grande priorità assicurarmi di raccontare la storia di Richard Montañez in modo autentico. Sono così felice di avere a bordo due colleghi americani talentuosi, di origine messicana, in questi ruoli fondamentali. Jesse e Annie hanno una profonda conoscenza della nostra comunità e saranno in grado di aiutare a raccontare questa storia di grande importanza per la nostra cultura “.

Jesse Garcia è diventato la star di film come “Quinceañera”, vincitore del gran giurì del Sundance 2006, per il quale ha vinto l’ALMA Award come miglior attore e “Under the Same Moon” di Searchlight. Ha recitato aanche in film come “The Avengers” e “Snowfall” di FX.

Annie Gonzalez è un’attrice chicana originaria della East Los Angeles, cresciuta cantando nell’influente band Quetzal. Oltre al suo lavoro in “Gentefied”, l’attrice ha avuto ruoli in “Vida”, “Shameless” e “Legion”. Recentemente è stata scritturata nel pilot della ABC “Bucktown” al fianco di Jane Lynch e Nicole Richie, ed è un’attiva YouTuber.

Le riprese di “Flamin’Hot” inizieranno questa estate in New Mexico. La Searchlight però deve ancora decidere una data di rilascio.

Francesca Reale

05/05/2021