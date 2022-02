Firestarter: uscito il trailer del remake con Zac Efron

Uscito il trailer ufficiale del remake di “Firestarter” di Stephen King con Zac Efron, annunciando una premiere contemporanea su Peacock e nei cinema il 13 maggio.

Zac Efron nel remake del 1984 Firestarter

Il film, basato sul romanzo di King del 1980 e sul film originale del 1984, segue Charlie (Ryan Kiera Armstrong), una giovane ragazza che sviluppa superpoteri pirocinetici e viene catturata da un’agenzia governativa che desidera usare il suo dono come arma. Sydney Lemmon interpreterà la madre di Charlie, mentre Efron interpreterà suo padre. Nel cast anche Michael Greyeyes, Gloria Reuben, Kurtwood Smith e John Beasley.

Il trailer ‘esplosivo’ vede Charlie di Armstrong affrontare i soldati con il fuoco mentre i suoi genitori cercano di proteggerla. “Deve solo accettarlo e tenerlo nascosto”, dice Efron nel trailer. “La nostra responsabilità è proteggerla. Se la catturano, la metteranno in una gabbia. Eseguiranno test su di lei per il resto della sua vita. Non la rivedremo mai più”.

Keith Thomas dirige Efron e Armstrong

Keith Thomas dirige una sceneggiatura adattata dallo scrittore Scott Teems. “Firestarter” è prodotto da Universal Pictures, Blumhouse Productions e Weed Road Productions. La defunta Martha De Laurentiis, che ha lavorato come produttrice associata nel film del 1984, produttrice esecutiva del remake insieme ai produttori Jason Blum e Akiva Goldsman, che in precedenza hanno collaborato al franchise “Paranormal Activity”. Il film originale “Firestarter” era interpretato da Drew Barrymore, Martin Sheen e George C. Scott.

King – il cui ampio catalogo horror e fantasy ha visto adattamenti cinematografici di successo di “It”, “The Shining”, “Carrie”, “The Dark Tower”, “Pet Sematary” e altro ancora – è anche in trattative iniziali con Bad Robot di J.J. Abrams per una serie limitata “Billy Summers”.

Il Trailer di Firestarter

Giacomo Caporale

09/02/2022