Fiorello torna in diretta su Rai Radio2 con il nuovo show “La Pennicanza”

Il mondo della radio italiana ha accolto con entusiasmo il ritorno di Fiorello, che ha sorpreso i suoi fan con una trasmissione in diretta su Rai Radio2. Sebbene il debutto ufficiale del suo nuovo show sia previsto per domani, il noto showman ha deciso di anticipare l’appuntamento, regalando ai suoi ascoltatori un assaggio di quello che sarà “Radio2 Radio Show La Pennicanza“. Al suo fianco, l’immancabile Biggio, con cui ha subito instaurato un dialogo frizzante e provocatorio.

Un inizio scoppiettante con battute e provocazioni

Fiorello ha aperto la trasmissione con una battuta che ha subito catturato l’attenzione degli ascoltatori. Rispondendo a Biggio, che lo ha provocato sul suo ritorno in radio, Fiorello ha scherzato sulla sua “raccomandazione” in Rai, dichiarando: “Non ce l’abbiamo, eppure siamo qua…Sai perché ho tutto questo potere in Rai? Perché siamo raccomandati…”. Questo scambio ha dato il via a un’atmosfera leggera e divertente, tipica del suo stile.

Successivamente, Fiorello ha sorpreso il pubblico con un messaggio registrato da una finta Giorgia Meloni, che ha ironizzato sul suo ritorno in radio. La voce della Premier ha esordito con un saluto informale: “Ciao Rosà sò Giorgia, ti ho trovato un posticino a Radio2, te devi accontentà, soldi non ce ne sono per pagà a te e al collega tuo…Fatte ‘na settimana de prova, poi se vede…”. Questo siparietto ha dimostrato la capacità di Fiorello di mescolare satira e intrattenimento, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

La nuova programmazione e il significato di “La Pennicanza”

A differenza della sua precedente esperienza con “Viva Rai2!“, Fiorello ha scelto di andare in onda poco dopo pranzo, un orario che ha ispirato il titolo del suo nuovo show: “La Pennicanza“. Il conduttore ha spiegato che il nome deriva dalla sua abitudine di concedersi un momento di riposo in quel periodo della giornata. Questo dettaglio non solo aggiunge un tocco personale al programma, ma riflette anche il suo approccio informale e diretto con gli ascoltatori.

Fiorello ha sottolineato l’importanza di questo nuovo progetto, che rappresenta una continuazione della sua carriera radiofonica, ma con un formato rinnovato. La scelta di un orario diverso potrebbe attrarre un pubblico nuovo e diversificato, desideroso di ascoltare contenuti freschi e divertenti durante la pausa pranzo.

Amadeus e gli ospiti speciali del primo giorno

Il primo ospite di rilievo a intervenire nel nuovo show è stato Amadeus, il noto conduttore che ha recentemente affrontato sfide con il suo programma “Like a Star” sul canale Nove. Durante la diretta, Amadeus ha scherzato sui suoi ascolti, definendo il suo camerino “modesto, da 3% di share”. Questo scambio di battute ha messo in evidenza la complicità tra i due conduttori e la loro capacità di affrontare con leggerezza anche i momenti difficili della carriera.

Fiorello ha colto l’occasione per ricordare ad Amadeus che, nonostante le difficoltà, la Rai è sempre pronta ad accoglierlo a braccia aperte. “65 è quanto facevi di share quando eri in Rai…Lo sai che in Rai ti vogliono tutti bene…Se dovessi avere un ripensamento, sai che le porte sono sempre aperte…”, ha affermato, creando un momento di sincera amicizia e supporto tra i due.

Oltre a Amadeus, anche altre personalità del mondo dello spettacolo come Michelle Hunziker e Jovanotti hanno fatto la loro apparizione nel corso della trasmissione, contribuendo a rendere il debutto di “La Pennicanza” un evento memorabile e ricco di sorprese.

