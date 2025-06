Fiorello chiude la stagione di “La Pennicanza” su Rai Radio2: ritorno a ottobre e commenti sulla finale di Champions

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma radiofonico “La Pennicanza“, condotto da Fiorello su Rai Radio2, ha concluso la sua stagione il 6 giugno 2025, lasciando i fan in attesa del suo ritorno previsto per ottobre. Durante l’ultima puntata, il noto conduttore ha affrontato con ironia la recente sconfitta dell’Inter in finale di Champions League, regalando momenti di divertimento e riflessione ai suoi ascoltatori.

Chiusura stagionale e attesa per il ritorno

“La Pennicanza” ha chiuso i battenti per la stagione 2024-2025, ma non senza una promessa di ritorno. Fiorello, con il suo stile inconfondibile, ha annunciato ai suoi ascoltatori: “Torno a ottobre”. Questo programma, che ha saputo mescolare satira e attualità, ha conquistato un vasto pubblico, diventando un appuntamento fisso per molti. La chiusura della stagione è stata accolta con entusiasmo e nostalgia, segno di un legame forte tra il conduttore e i suoi fan. La trasmissione ha saputo affrontare temi di rilevanza sociale e culturale, mantenendo sempre un tono leggero e divertente. La promessa di un ritorno in autunno ha suscitato aspettative e curiosità, con gli ascoltatori già pronti a seguire le nuove avventure di Fiorello e dei suoi ospiti.

La reazione ironica alla sconfitta dell’Inter

Durante l’ultima puntata, Fiorello ha affrontato la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League, un tema che ha colpito profondamente i tifosi. Con il suo tipico umorismo, ha esclamato: “Non ditemi niente, l’ho registrata!”. Un concorrente, nel tentativo di rompere il ghiaccio, ha rivelato il punteggio della partita: “…e poi l’Inter ha perso la finale 5-0…”. La reazione di Fiorello è stata immediata e comica: “Quanto?! Cinque a zero?! Ma io l’ho registrata! Cinque gol uno dietro l’altro? Mi sento male…”. Questo scambio ha messo in evidenza non solo la sua capacità di affrontare situazioni difficili con leggerezza, ma anche il modo in cui la radio può trasformare la delusione sportiva in un momento di intrattenimento. La regia ha accompagnato il momento con canzoni tristi, accentuando ulteriormente l’ironia della situazione e creando un’atmosfera di complicità tra il conduttore e il pubblico.

La telefonata immaginaria con Simone Inzaghi

Un altro momento memorabile dell’ultima puntata è stata la telefonata fittizia di Fiorello con l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. In questa gag, Inzaghi si trovava in un ritiro spirituale e, con tono serio, affermava: “Mi sto autoflagellando sull’eremo di Monte Giove. Quando l’arbitro mi ha ammonito ho detto solo: ‘Non voglio il recupero, sennò ne fanno altri tre!’”. Questa parodia ha offerto un momento di leggerezza, trasformando la delusione sportiva in intrattenimento e dimostrando come la comicità possa servire da valvola di sfogo in situazioni difficili. La capacità di Fiorello di prendere in giro le circostanze avverse ha reso la trasmissione ancora più apprezzata, regalando ai suoi ascoltatori un sorriso anche nei momenti di tristezza sportiva. La chiusura della stagione, quindi, non è stata solo un addio, ma un invito a continuare a seguire le avventure di Fiorello e a mantenere viva la speranza per il futuro.

