Fino alle montagne: il viaggio di un pubblicitario che riscopre la vita in Provenza

Il 29 maggio, le sale cinematografiche italiane accoglieranno “Fino alle montagne“, un film diretto da Sophie Deraspe e distribuito da Officine UBU. La pellicola narra la storia vera di Mathyas, un pubblicitario di Montréal che decide di abbandonare la sua vita frenetica per trasferirsi in Provenza e diventare pastore. Attraverso un viaggio di riscoperta personale e un profondo legame con la natura, il film esplora temi attuali come il materialismo e la ricerca di autenticità.

La trama di fino alle montagne

“Fino alle montagne” racconta la storia di Mathyas, un giovane agente pubblicitario che, stanco della vita in città, decide di trasferirsi in Provenza. La sua scelta non è solo un cambiamento di scenario, ma un vero e proprio tentativo di riconnettersi con la natura e con se stesso. La pellicola è ispirata al libro autobiografico “D’où viens-tu, berger?” di Mathyas Lefebure, ambientato nei primi anni Duemila. Tuttavia, la regista ha scelto di aggiornare la storia ai giorni nostri, affrontando le sfide contemporanee come la crisi economica, la pandemia e il riscaldamento globale.

Mathyas, con una visione romantica della vita da pastore, si rende conto che per affrontare questa nuova avventura deve prima confrontarsi con la realtà. La sua storia si intreccia con quella di Élise, una giovane impiegata che decide di lasciare il suo lavoro per seguirlo. L’incontro tra i due rappresenta un punto di svolta per Mathyas, che riscopre la fiducia in se stesso e nel suo obiettivo di vita. Insieme, intraprendono un viaggio di transumanza attraverso i paesaggi mozzafiato delle Alpi dell’Alta Provenza, affrontando sfide e scoprendo un nuovo modo di vivere.

L’approccio della regista sophie deraspe

Sophie Deraspe, la regista del film, ha voluto immergersi completamente nel mondo dei pastori e degli allevatori per rendere la storia il più autentica possibile. Ha visitato il Sud della Francia e le Alpi, dedicando tempo ad ascoltare e comprendere il rapporto tra gli uomini e la terra. La sua intenzione era di far penetrare la realtà nella finzione, creando così un film che rispecchiasse la vera vita dei pastori.

Per la sceneggiatura, Deraspe ha collaborato con Mathyas Lefebure, il cui libro ha ispirato il film. Lefebure ha descritto il processo di scrittura come un viaggio emozionante, in cui ha dovuto bilanciare la sua identità di pastore con quella di co-sceneggiatore. Questa esperienza ha arricchito il film, portando un tocco personale e autentico alla narrazione.

Temi e messaggi di fino alle montagne

“Fino alle montagne” affronta temi di grande rilevanza sociale, come la ricerca di un equilibrio tra vita personale e professionale, la connessione con la natura e la critica al materialismo. Mathyas, abbandonando la sua vita da pubblicitario, rappresenta un desiderio comune di molti: quello di trovare un’alternativa a una vita frenetica e piena di obblighi. La sua trasformazione interiore è il fulcro della narrazione, mostrando come le esperienze vissute in natura possano portare a una profonda riflessione su se stessi e sul proprio posto nel mondo.

La relazione tra Mathyas ed Élise simboleggia anche l’importanza delle connessioni umane nel processo di crescita personale. La scelta di Élise di seguire Mathyas non è solo un gesto romantico, ma un atto di coraggio che riflette la ricerca di un significato più profondo nella vita. Insieme, affrontano le sfide della transumanza, scoprendo non solo la bellezza dei paesaggi alpini, ma anche la forza della loro relazione.

“Fino alle montagne” sarà disponibile nelle sale a partire dal 29 maggio, offrendo agli spettatori un’opportunità unica di riflessione e ispirazione attraverso la storia di Mathyas e il suo viaggio verso una vita più autentica.

