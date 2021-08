Finding Alice: il trailer della serie comedy dark con Keeley Hawes

Il trailer di “Finding Alice” rivela la serie dark comedy di Keeley Hawes su mariti morti e segreti sinistri. Il dramma arriva su Acorn TV il 13 settembre.

Finding Alice: trama e trailer della serie

“Finding Alice” è Interpretata Da Keeley Hawes (Ashes to Ashes, Bodyguard). L’attrice interpreta la protagonista Alice, una donna che trova il marito morto nella loro nuova “casa intelligente”, un luogo così estraneo a lei che riesce a malapena a sopravvivere. La sua vita è sconvolta dalla perdita del compagno e dai sospetti che circondano la notte della sua morte. Inoltre, è costretta ad affrontare le persone colpite dal lutto, compresi i genitori di suo marito (Gemma Jones e Kenneth Cranham) e i suoi (Joanna Lumley e Nigel Havers), insieme al dolore di sua figlia, Charlotte (Isabella Pappas).

L’esistenza di Alice è ridotta a un macello quando le persone iniziano a vagare per la casa che suo marito ha costruito per loro, portandola a scoprire che i debiti commerciali non erano l’unica cosa che suo marito le stava nascondendo. Lentamente, la vita di Alice diventa un pasticcio di dolore, amore e perdita, cercando di capire come affrontare la morte e tutte le complicazioni che ne derivano, mentre per tutto il tempo cerca di capire come diavolo è destinata a trovare il frigorifero.

Produzione e programmazione



Hawes ha co-creato “Finding Alice” con Roger Goldby e Simon Nye, che hanno co-scritto tutti e sei gli episodi. La serie è interpretata anche da Sharon Rooney e Rhashan Stone, ed è prodotta da RED Production Company in associazione con Bright Pictures TV, Buddy Club Productions e Genial Productions.

Acorn TV ha rilasciato il primo trailer della serie drammatica di ITV, in arrivo sullo streamer britannico il 13 settembre.La serie farà il suo debutto negli Stati Uniti e in Canada questo autunno. “Finding Alice” promette molte risate insieme alla sua trama piena di intrighi.

Francesca Reale

16/08/2021