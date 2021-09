Finch: on line il trailer del film con Tom Hanks

É stato pubblicati il trailer di “Finch” film diretto da Miguel Sapochnik, ambientato in un futuro distopico post-apocalittico in cui Tom Hanks veste i panni dell’ultimo uomo sulla terra.

Finch: Tom Hank e una solitudine condivisa con due strani amici

“È successo tutto così in fretta”, queste le parole di Tom Hanks nel primo trailer ufficiale di “Finch”, diretto da Miguel Sapochnik (“Game of Thrones”, “True Detective”). Il film ha per protagonista un ingegnere, Finch, che vive da dieci anni all’interno di un bunker sotto terra, dove ha costruito un nuovo mondo che condivide con Goodyeae, il suo cane, e un robot da lui costruito, che ha le sembianze di Caleb Landry Jones e che si fa chiamare Jeff. Finch insegna a quest’ultimo a occuparsi del suo animale nel caso in cui non sia più in grado di farlo lui. I tre intraprendono un viaggio nel corso del quale l’uomo mostrerà alla macchina, sullo scenario di un west americano, la gioia dell’essere in vita.

Durante il loro percorso il trio dovrà affrontare una serie di pericoli, ma non mancherà l’umorismo generato dal rapporto non proprio idilliaco tra il cane e il robot.

L’unione fa la forza

“Dovremmo essere al sicuro una volta arrivati ​​in montagna”, dice Finch ai suoi compagni nel trailer. “Accadranno cose brutte, come il calore a 150 gradi, le radiazioni UV e persone che si nascondono nell’ombra”.

“Pensi che ce la faremo?”, chiede Jeff, a cui l’ingegnere risponde: “Non senza la mia squadra. Quello che facciamo, lo facciamo insieme”.

“Finch” debutterà in tutto il mondo su Apple TV+ il 5 novembre. Ivor Powell e Craig Luck hanno scritto la sceneggiatura, mentre Powell ha prodotto con Kevin Misher (“Coming 2 America”, “Fighting with My Family”), Jack Rapke (“Cast Away”, “Flight”) e Jacqueline Levine (“Wherees”, “Allied”).

Finch è una produzione Imagemovers e Misher Films presentata da Amblin Entertainment e Reliance Entertainment, in associazione con Walden Media, e una delle numerose uscite previste da Apple. La lista comprende anche “Emancipation” di Antoine Fuqua, con Will Smith; “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese , con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro; “Swan Song”, con Mahershala Ali e Naomi Harris; “La tragedia di Macbeth” di Joel Coen, con Denzel Washington e Frances McDormand, prodotto in collaborazione con A24; e il vincitore del premio Sundance recentemente pubblicato CODA , tra gli altri titoli importanti.

20/09/2021