Finale shock della 36a stagione de I Simpson: la morte di Marge sorprende i fan

La serie animata I Simpson continua a sorprendere il suo pubblico, e il finale della 36a stagione ha lasciato i fan senza parole. Con la premiazione di Matt Groening al Festival di Annecy in arrivo, l’episodio intitolato “Estranger Things” ha portato a galla un tema inaspettato: la morte di Marge Simpson. Questo evento segna un punto di svolta significativo nella trama della serie, che da oltre tre decenni intrattiene generazioni di spettatori.

La trama dell’episodio “Estranger Things”

L’episodio inizia con Marge Simpson, preoccupata per il futuro dei suoi figli, Bart e Lisa. La madre teme che la loro natura litigiosa possa compromettere il loro legame durante la crescita. Questa premessa si evolve in un flashforward di 35 anni, che mostra i due ragazzi diventati adulti. Lisa ha raggiunto il successo, mentre Bart si trova a gestire una casa di riposo abusiva, un chiaro riflesso delle scelte di vita che hanno preso.

La vera sorpresa, tuttavia, arriva con l’assenza di Marge. I timori dei fan si concretizzano quando Bart e Lisa, ormai cresciuti, parlano della loro “defunta madre”. Durante la conversazione, trovano una lettera scritta da Marge, da aprire al momento della sua morte, in cui esorta i due a rimanere uniti. Questo momento toccante sottolinea il tema della famiglia e della connessione, elementi centrali nella narrazione de I Simpson.

Homer e il futuro di Springfield

Mentre Marge non è più presente, Homer Simpson continua a vivere. Si trova in una casa di cura in Florida, dove condivide la sua vita con il preside Skinner e altri residenti di Springfield. Questo scenario offre uno spaccato della vita di Homer, che, nonostante le difficoltà, rimane un personaggio iconico e amato. La sua presenza nel finale serve a bilanciare il dramma della perdita con un tocco di umorismo, tipico della serie.

La scelta di mostrare Homer in una casa di cura è un modo per riflettere su come i personaggi crescano e invecchino, mantenendo comunque il loro spirito. La dinamica tra Homer e gli altri residenti offre spunti comici, ma anche momenti di riflessione sulla vita e le relazioni.

Un finale che lascia il segno

Il finale di stagione si conclude con un’immagine poetica: Marge e Ringo Starr, il batterista dei Beatles, seduti su una nuvola in cielo, osservano Bart e Lisa dall’alto. Questo flashforward suggerisce che, nonostante la morte di Marge, il suo spirito continuerà a vivere nella serie. I fan possono aspettarsi di rivederla nella prossima 37a stagione, mantenendo viva la tradizione di colpi di scena inaspettati.

La morte di Marge Simpson rappresenta un cambiamento significativo nella narrativa della serie, ma non segna la fine della sua storia. I fan possono continuare a esplorare le avventure della famiglia Simpson, mentre la serie si prepara a entrare in una nuova era.

