Finale di The Couple: Mediaset annuncia la chiusura del reality game per ascolti deludenti

Il reality game “The Couple“, condotto da Ilary Blasi, si avvia verso la sua conclusione. Dopo un percorso segnato da ascolti in calo e una scarsa interazione sui social, Mediaset ha ufficialmente comunicato che la finale andrà in onda domenica 11 maggio. La notizia è stata diffusa tramite un promo su Canale 5, segnando la fine di un programma che non è riuscito a conquistare il pubblico.

Ascolti in calo e reazioni del pubblico

La performance di “The Couple” è stata deludente fin dall’inizio. Nella serata di domenica scorsa, il programma ha registrato un misero 7.7% di share, con la prima serata che ha toccato un drammatico 4%. Questi numeri non sorprendono, considerando che già nelle prime quattro puntate il programma aveva attirato una media di 1 milione e 517 mila spettatori, con uno share del 12.50%. La tendenza al ribasso è stata evidente, e il pubblico ha mostrato un interesse sempre più scarso. Anche sui social media, il reality ha ricevuto pochi commenti e interazioni, segno di una disaffezione generale. La situazione non è migliorata neppure su Mediaset Extra, dove la diretta ha registrato risultati altrettanto deludenti.

La finale: chi vincerà il premio in palio?

Con la chiusura imminente del programma, l’attenzione si concentra ora sulla finale e sul premio di un milione di euro in palio. Attualmente, le coppie in nomination sono Antonino Spinalbese e Andrea, e Manila Nazzaro con il marito Stefano Oradei. Solo una di queste coppie avrà l’opportunità di aggiudicarsi il montepremi. Tra le coppie più apprezzate dal pubblico ci sono le sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta, che hanno guadagnato una notevole popolarità. Anche Jasmine Carrisi e il suo amico Pierangelo, insieme a Laura Maddaloni e Giorgia, stanno guadagnando consensi tra i telespettatori. La finale si preannuncia quindi come un evento da non perdere per chi desidera scoprire chi si porterà a casa il premio.

Un programma che non ha convinto

La chiusura di “The Couple” non è una sorpresa, ma piuttosto una conferma di un trend che era già evidente. Il programma non ha saputo catturare l’attenzione del pubblico e ha faticato a generare discussioni significative online. La scarsa interazione sui social e i risultati di ascolto parlano chiaro: il format non ha trovato il suo posto nel panorama televisivo attuale. Con la finale in arrivo, rimane da vedere se il programma riuscirà a chiudere in bellezza o se il calo di interesse continuerà a caratterizzare l’ultima puntata. Gli appassionati del reality dovranno sintonizzarsi su Canale 5 per scoprire il destino delle coppie in gara e il vincitore finale.

