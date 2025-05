Finale di Amici: il conflitto con il calcio infastidisce Maria De Filippi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La finale del programma Amici, condotto da Maria De Filippi, si è svolta di domenica sera, un cambiamento di programmazione dovuto all’Eurovision Song Contest che ha avuto luogo il sabato. Questo spostamento ha portato la trasmissione a sovrapporsi con le partite di calcio di Serie A, un accostamento che, in teoria, non dovrebbe creare problemi, dato che i due pubblici sono generalmente distinti. Tuttavia, la serata ha preso una piega inaspettata, con la finale di Amici interrotta più volte da riferimenti al calcio, suscitando il malcontento della conduttrice.

La serata di Amici e il riferimento al calcio

Durante l’inizio della trasmissione, Maria De Filippi ha deciso di aggiornare il suo co-conduttore Amadeus sull’andamento della partita tra Roma e Milan. Questo gesto ha dato il via a una serie di commenti calcistici che hanno distolto l’attenzione dalla competizione musicale. Lorella Cuccarini, presente in studio, ha colto l’occasione per scherzare con Amadeus, esprimendo la sua gioia per il vantaggio della Roma, squadra per cui tifa. Questo scambio, inizialmente leggero, ha innescato una serie di interruzioni che hanno infastidito non solo la conduttrice, ma anche il pubblico presente.

L’escalation del conflitto tra Amici e calcio

Con il passare del tempo, la situazione è degenerata ulteriormente. I membri della giuria, insieme ai giornalisti presenti per valutare le esibizioni dei concorrenti, hanno cominciato a discutere di calcio, spostando l’attenzione dalla musica alle partite. Antonia, una delle concorrenti, ha espresso la sua gioia per un calcio di rigore assegnato al Napoli, ma successivamente ritrattato. Questo intervento ha fatto infuriare Maria De Filippi, la quale ha esclamato: “Ma Antonia almeno tu dovresti pensare al canto!”, evidenziando il suo disappunto per la mancanza di concentrazione sulla competizione.

La reazione di Antonia e il clima teso

Nonostante il richiamo della conduttrice, Antonia non ha colto il messaggio e, al termine della sua esibizione, ha continuato a chiedere se il Napoli avesse segnato il rigore. Questa insistenza ha ulteriormente esasperato Maria De Filippi, che, visibilmente infastidita, ha scelto di non consolare la concorrente quando questa si è trovata sull’orlo delle lacrime dopo la sua performance. La serata, che doveva celebrare il talento musicale dei giovani concorrenti, si è trasformata in un palcoscenico di tensioni e distrazioni, mettendo in evidenza il conflitto tra due mondi apparentemente distanti ma che, in quel momento, si sono scontrati in modo inaspettato.

