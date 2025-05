Finale di Amici 24: tutto quello che c’è da sapere sulla diretta di domani sera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La finale di Amici 24 si avvicina e l’attesa cresce tra i fan del talent show condotto da Maria De Filippi. Domani, domenica 18 maggio 2025, il pubblico avrà l’opportunità di assistere in diretta a un evento ricco di emozioni, performance e ospiti speciali. Con cinque giovani talenti in gara, la competizione si fa serrata e i pronostici sul vincitore si intensificano. Scopriamo insieme le anticipazioni e i dettagli di questa attesissima finale.

I finalisti di Amici 24

Dopo una stagione avvincente, il talent show ha visto l’eliminazione di Nicolò, cantante del team di Anna Pettinelli, durante la semifinale. Ora, a contendersi la vittoria finale ci sono cinque concorrenti: tre ballerini e due cantanti. I finalisti sono Antonia, TrigNO, Daniele, Francesco e Alessia. Ognuno di loro ha dimostrato talento e determinazione, guadagnandosi la tanto ambita maglia d’oro. La finale sarà un momento cruciale, poiché il pubblico da casa avrà il potere di votare il proprio preferito, inserendo il codice corrispondente.

Il vincitore non solo avrà l’onore di essere proclamato campione di questa edizione, ma porterà a casa anche un montepremi di 150 mila euro in gettoni d’oro. La tensione è palpabile e i fan sono ansiosi di scoprire chi avrà la meglio in questa avvincente sfida.

Ospiti e giuria della finale

La finale di Amici 24 non sarà solo un momento di competizione, ma anche di celebrazione. Oltre ai tre giudici, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio, che hanno seguito i concorrenti durante il percorso, ci saranno ospiti di grande rilievo. Tra questi, Carl Brave e Sarah Toscano, che si esibiranno con il loro nuovo singolo “Perfect“. Sarah, vincitrice della scorsa edizione, avrà anche l’onore di consegnare il premio al nuovo trionfatore.

Inoltre, la serata sarà arricchita dalla presenza di Federica Brignone, campionessa di sci, che porterà un tocco di sport e celebrazione al programma. La combinazione di musica, danza e ospiti speciali promette di rendere la finale un evento memorabile.

I premi in palio e le categorie

Durante la finale, oltre al premio per il vincitore assoluto, verranno assegnati riconoscimenti anche per le categorie canto e ballo. I vincitori di queste categorie riceveranno rispettivamente 50 mila euro in gettoni d’oro. Inoltre, sarà conferito il premio della critica, del valore di 50 mila euro, assegnato da una giuria composta da importanti testate giornalistiche italiane.

Non mancheranno altri premi, come il Premio Radio, deciso da dieci tra le radio più influenti del paese, e il Premio Unicità offerto da Oreo, del valore di 30 mila euro. Infine, il Premio Keep Dreaming di Marlù, del valore di 7 mila euro, sarà assegnato a ciascun finalista. La varietà dei premi riflette l’importanza di questa competizione e l’impegno dei giovani talenti.

Pronostici e aspettative per il vincitore

Con l’avvicinarsi della finale, le scommesse sul possibile vincitore si intensificano. Tra i ballerini, Alessia Pecchia è quotata a 3.50, seguita da Daniele Doria a 4.00. Tra i cantanti, TrigNO sembra essere il favorito con una quota di 2.75. La tensione è alta e i colpi di scena sono attesi, rendendo questa finale un evento da non perdere.

Il pubblico è in trepidante attesa di scoprire chi avrà la meglio in questa edizione di Amici. Con un mix di talento, emozione e spettacolo, la finale promette di essere indimenticabile.

