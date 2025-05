Finale di Amici 2025: i protagonisti e le emozioni della serata conclusiva

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi si avvia verso la sua conclusione con una finale molto attesa, programmata per domenica 18 maggio 2025. Questo evento, che andrà in onda in prima serata su Canale 5, vedrà cinque talenti, tra cui tre ballerini e due cantanti, contendersi il titolo di vincitore assoluto. La serata promette di essere ricca di emozioni e performance indimenticabili, con la conduzione di Maria De Filippi.

La finale di Amici 2025: data e orario

La finale di Amici 2025 è stata fissata per domenica 18 maggio 2025, con inizio previsto alle 21:30 su Canale 5. La scelta di posticipare la finale è stata effettuata per evitare la sovrapposizione con la finale dell’Eurovision Song Contest, che si svolgerà il giorno precedente, sabato 17 maggio, su Rai 1. Questo accorgimento permette di garantire una maggiore visibilità e partecipazione del pubblico, che potrà seguire l’evento in diretta e votare per il proprio finalista preferito attraverso il televoto.

La serata si preannuncia come un vero e proprio spettacolo, con esibizioni che metteranno in luce le abilità artistiche dei concorrenti. I cinque finalisti, Francesco, Alessia, Daniele, TrigNO e Antonia, si esibiranno in performance che spaziano dalla danza alla musica, offrendo al pubblico un mix di emozioni e talento. La conduzione di Maria De Filippi, figura iconica del programma, garantirà un’atmosfera coinvolgente e dinamica.

I finalisti di Amici 2025

Francesco Fasano – ballerino

Francesco Fasano, nato nel 2000 a Brindisi, ha una formazione solida nel campo della danza. Cresciuto in una famiglia di ballerini, ha iniziato il suo percorso artistico al Centro Arte Danza di Brindisi. A soli 14 anni, ha fatto un importante passo trasferendosi in Svizzera per studiare alla Ballettschule Theatre Basel, dove ha ampliato le sue competenze includendo anche la danza contemporanea. La sua dedizione e il suo talento lo hanno portato a essere uno dei finalisti di Amici 2025, dove ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per ambire alla vittoria.

Alessia Pecchia – ballerina

Alessia Pecchia è una ballerina di talento, campionessa mondiale di latino, che ha conquistato il pubblico fin dall’inizio del programma. La sua tecnica impeccabile e le sue esibizioni emozionanti l’hanno resa una delle favorite per il titolo. La sua capacità di coinvolgere il pubblico e di esprimere emozioni attraverso la danza la rendono una concorrente temibile in questa finale.

Daniele Doria – ballerino

Daniele Doria, 18 anni, è originario di Aversa e si è trasferito a Roma per perfezionare la sua formazione all’Accademia Art Village. La sua partecipazione ad Amici è stata fortemente voluta dalla maestra Alessandra Celentano. Nonostante un infortunio che ha messo a rischio la sua presenza al Serale, Daniele ha dimostrato una grande determinazione e resilienza, affrontando le sfide con coraggio e passione.

TrigNO – cantante

TrigNO, il cui vero nome è Pietro Bagnadentro, è nato ad Asti nel 2002 e ha un passato da calciatore nelle giovanili di Juventus e Torino. Dopo un infortunio che lo ha costretto a lasciare il calcio, ha deciso di dedicarsi alla musica, seguendo la passione trasmessa dalla madre pianista. Ha iniziato a collaborare con il produttore Carl Laurent nel 2018 e ha firmato con la Hokuto Empire di Francesco Facchinetti nel 2020. Il suo singolo “Lento” e l’album “Diciannove” con Sony hanno messo in evidenza il suo talento. Ad Amici, sotto la guida di Anna Pettinelli, ha colpito per il suo carattere impulsivo e per il brano inedito “Maledetta Milano”.

Antonia Nocca – cantante

Antonia Nocca, nata nel 2005 a Napoli, ha saputo conquistare il pubblico con la sua voce straordinaria. Le sue esibizioni, sempre precise e coinvolgenti, hanno toccato il cuore degli spettatori. Tra i suoi brani inediti spiccano “Giganti” e “Dove ti trovi tu”, che evidenziano la sua sensibilità artistica. Sebbene le sue performance siano particolarmente apprezzate nelle ballad, ha dimostrato di sapersi adattare anche a pezzi più ritmati come “Romantica” e “Relax”.

I premi in palio e le aspettative

La finale di Amici 2025 non si limita alla proclamazione del vincitore assoluto, ma prevede anche premi per le diverse categorie. I ballerini in gara sono tre: Francesco, Daniele e Alessia, tutti con possibilità di aggiudicarsi la coppa per la vittoria del talent. Per quanto riguarda i cantanti, la competizione è ristretta a TrigNO e Antonia, dopo l’eliminazione di Nicolò.

Oltre ai premi principali, si attende anche l’assegnazione di riconoscimenti speciali, come il premio della critica e altri premi messi a disposizione da sponsor, che nelle ultime puntate hanno già elargito premi in denaro ai concorrenti. La serata si preannuncia quindi non solo come un momento di celebrazione del talento, ma anche come un’importante opportunità per i giovani artisti di farsi notare nel panorama musicale e della danza.

