Finale di Amici 2024: polemiche e pronostici sul vincitore del talent show di Canale 5

La finale di Amici di Maria De Filippi 2024 si avvicina, con l’evento che si svolgerà domenica 18 maggio. Questo atto conclusivo del noto talent show di Canale 5 è stato preceduto da accese polemiche, in particolare per l’eliminazione del cantante Nicolò Filippucci, considerato da molti un forte candidato alla vittoria nella categoria canto. A commentare l’edizione attuale è Fabrizio Prolli, coreografo ed ex professionista di Amici, che ha condiviso le sue opinioni su ciò che ha funzionato e su ciò che ha deluso in questa stagione.

I finalisti di Amici 2024

I concorrenti che si contenderanno il titolo di vincitore sono i cantanti TrigNO e Antonia Nocca, insieme ai ballerini Daniele Doria, Francesco Fasano e Alessia Pecchia. Fabrizio Prolli ha espresso le sue preferenze riguardo ai potenziali vincitori, affermando che per il canto, Antonia ha le carte in regola per trionfare. Tuttavia, ha anche sottolineato che Daniele Doria meriterebbe di vincere nella categoria ballo, anche se teme che questo non accadrà. Prolli ha dichiarato: “Penso che Antonia e TrigNO siano i più probabili a vincere, ma vedo TrigNO in vantaggio”.

Il coreografo ha evidenziato come TrigNO abbia un forte appeal tra il pubblico, definendolo un “bel personaggio” capace di esibirsi in pezzi accattivanti. Tuttavia, le sue osservazioni non sono state completamente lusinghiere, poiché ha notato che il giovane artista ha brillato maggiormente quando si esibiva in duetti con Nicolò, suggerendo che la sua bravura fosse amplificata dalla presenza del collega.

L’eliminazione di Nicolò Filippucci

L’eliminazione di Nicolò Filippucci ha suscitato un acceso dibattito tra i fan e gli esperti del settore. Prolli ha espresso il suo disappunto, affermando di aver previsto che Nicolò avrebbe raggiunto la finale e, probabilmente, avrebbe vinto. “Lo trovo bravissimo e sono d’accordo con chi protesta. Non ho capito questa mossa, sono rimasto basito. Immaginavo una finale con lui contro TrigNO e credo che avrebbe vinto Nicolò”, ha commentato.

Questa situazione ha sollevato interrogativi sulla giustizia del processo di eliminazione e sulla meritocrazia all’interno del programma. Prolli ha anche espresso scetticismo riguardo alla performance di Antonia, paragonandola alla vincitrice dell’anno precedente, Sarah Toscano, e lasciando intendere che, sebbene sia talentuosa, non riesca a eguagliare le aspettative create da precedenti concorrenti.

Il talento dei ballerini in gara

Passando ai ballerini, Prolli ha parlato di Daniele Doria, con il quale ha una lunga esperienza di collaborazione. Ha descritto Daniele come uno dei ballerini più versatili mai passati dalla scuola di Amici, sottolineando il suo talento e il suo potenziale futuro. “Ha compiuto 18 anni da poco, quindi immaginate cosa potrà diventare nei prossimi anni”, ha affermato.

Per quanto riguarda Francesco Fasano, Prolli ha riconosciuto il suo talento, ma ha notato una mancanza di versatilità rispetto a Daniele. Ha anche commentato una controversa affermazione di Emanuel Lo, che aveva paragonato i due ballerini, lasciando intendere che Daniele fosse meno interessante. Prolli ha scherzato sulla situazione, esprimendo incredulità per le parole di Lo.

Alessia Pecchia, campionessa mondiale di balli latini, è stata oggetto di un’analisi da parte di Prolli, il quale ha chiarito che il titolo di campionessa mondiale non la colloca automaticamente al vertice del panorama delle ballerine. Ha spiegato che esistono diversi circuiti di competizione e che il suo riconoscimento non implica necessariamente una superiorità assoluta.

Riflessioni sull’edizione di Amici 2024

Fabrizio Prolli ha espresso il suo parere sull’edizione di Amici 2024, definendola meno memorabile rispetto alle precedenti. “Non ho visto nulla di particolarmente sorprendente. Gli allievi di quest’anno sembrano già visti, non c’è stata quella reazione di stupore che ci si aspetta”, ha affermato. Ha notato che, sebbene i concorrenti siano bravi, non c’è stata una figura carismatica come Giulia Stabile, capace di catturare l’attenzione del pubblico.

Le dinamiche tra i professori e la giuria

Le interazioni tra i professori, in particolare quelle tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, sono un elemento distintivo del programma. Prolli ha osservato che queste dispute sono diventate un ingrediente fondamentale dello show, con opinioni che a volte risultano valide e altre volte discutibili. Ha anche elogiato Amadeus come giudice, considerandolo competente e in sintonia con le tendenze musicali attuali.

Infine, Prolli ha espresso riserve su Elena D’Amario, una nuova giurata, suggerendo che la sua immagine pubblica possa differire dalla sua reale personalità. Ha concluso che, sebbene il programma abbia i suoi punti di forza, ci sono aspetti che potrebbero essere migliorati per rendere l’edizione più coinvolgente e memorabile.

