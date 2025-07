Finale de L’Isola Dei Famosi: Cristina Plevani trionfa nella stagione meno vista di sempre

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serata di ieri ha segnato la conclusione dell’ultima edizione de L’Isola Dei Famosi, un reality show che ha fatto la storia della televisione italiana. Tuttavia, questa edizione ha registrato un record negativo in termini di ascolti, risultando la meno seguita di sempre. A vincere è stata Cristina Plevani, già nota per la sua vittoria nella prima edizione del Grande Fratello. La conduttrice Veronica Gentili ha messo in evidenza una coincidenza interessante durante la diretta, che ha catturato l’attenzione del pubblico.

Un finale con pochi spettatori

La puntata finale di L’Isola Dei Famosi è andata in onda su Canale 5, ma ha deluso le aspettative in termini di audience. Con un share del 18.4% e 1.815.000 spettatori, il programma ha visto un calo significativo rispetto all’edizione precedente, che aveva totalizzato 2.340.000 spettatori e un share del 20.41%. Questo calo di ascolti ha suscitato preoccupazioni tra i produttori e gli addetti ai lavori, che si interrogano sulle cause di questo declino. La competizione con altri programmi e la saturazione del genere reality potrebbero essere fattori determinanti.

Cristina Plevani: una vittoria simbolica

Cristina Plevani ha conquistato la vittoria in questa edizione, battendo Mario Adinolfi in un duello finale avvincente. La sua presenza nel reality non è passata inosservata, soprattutto per il suo passato nel mondo dei reality show. La Plevani è diventata famosa nel 2000, quando ha trionfato nella prima edizione del Grande Fratello, un programma che ha cambiato il panorama televisivo italiano. La sua vittoria a L’Isola Dei Famosi rappresenta un ritorno trionfale, ma anche un simbolo di continuità per un format che ha visto molte edizioni nel corso degli anni.

La coincidenza della maglietta

Un particolare che ha colpito il pubblico è stato il fatto che Cristina Plevani indossasse la stessa maglietta che aveva il giorno del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Questo dettaglio è stato sottolineato dalla conduttrice Veronica Gentili durante la diretta. Non è chiaro se si sia trattato di una scelta voluta da parte della vincitrice o semplicemente di una coincidenza. Tuttavia, l’indumento ha portato fortuna a Cristina in entrambe le occasioni, contribuendo a scrivere un capitolo importante della sua carriera televisiva. Sono passati venticinque anni dalla sua prima partecipazione, e il fatto che sia riuscita a vincere nuovamente ha un valore simbolico per molti fan.

Gli eventi della finale

Nella finale di ieri sera, oltre a Cristina Plevani e Mario Adinolfi, erano presenti altri concorrenti, tra cui Teresanna Pugliese, Jey Lillo, Omar Fantini e Loredana Cannata. Quest’ultima ha vissuto un momento critico durante una prova di apnea, rischiando di annegare. Fortunatamente, la troupe del reality è intervenuta prontamente, evitando il peggio. La puntata ha anche visto un momento romantico, con la proposta di matrimonio dell’ex concorrente Paolo Vallesi alla sua fidanzata, un gesto che ha aggiunto un tocco di emozione alla serata.

La finale de L’Isola Dei Famosi ha quindi offerto un mix di emozioni, colpi di scena e momenti di tensione, ma ha anche messo in luce le sfide che il programma deve affrontare in un panorama televisivo in continua evoluzione.

