Finale de l’isola dei famosi: cristina plevani trionfa, ma gli ascolti segnano un nuovo record negativo

Il 2 luglio 2025, il prime time televisivo è stato caratterizzato dalla finale de L’Isola dei Famosi, un evento che ha visto la vittoria di Cristina Plevani. Nonostante il successo personale della vincitrice, il programma ha registrato il minor numero di spettatori nella sua storia, evidenziando una crisi profonda che affligge i reality show in Italia. Questo fenomeno è stato già messo in luce da recenti insuccessi di altri programmi, come Grande Fratello e The Couple, che non sono riusciti a riconquistare l’interesse del pubblico.

Gli ascolti della finale de l’isola dei famosi

La finale de L’Isola dei Famosi, trasmessa su Canale 5, ha ottenuto un totale di 1.815.000 spettatori, corrispondenti a un 18.4% di share. Sebbene questo risultato abbia garantito la vittoria nella serata, rappresenta un calo significativo rispetto alle edizioni precedenti, quando il programma godeva di una popolarità molto più alta. Questo trend negativo è emblematico di una crisi più ampia che colpisce i reality show, i quali faticano a mantenere l’attenzione del pubblico, ormai abituato a una varietà di contenuti sempre più ampia e diversificata.

La solidità di chi l’ha visto?

In contrasto con il calo di ascolti de L’Isola dei Famosi, il programma Chi l’ha Visto?, condotto da Federica Sciarelli su Rai3, ha dimostrato una solidità invidiabile nel palinsesto. Con 1.449.000 spettatori e un 11.6% di share, il programma ha mantenuto una performance costante, confermandosi come una delle proposte più apprezzate del mercoledì sera. Questo successo è indicativo di un pubblico che continua a cercare contenuti di approfondimento e informazione, piuttosto che reality show.

I risultati delle altre reti generaliste

Le altre reti generaliste hanno presentato una varietà di programmi, con risultati contrastanti. Su Rai 1, il film in replica L’amore a domicilio ha attirato 1.363.000 spettatori, con uno share del 9.5%, un risultato inferiore rispetto alla concorrenza. Italia 1 ha trasmesso Cash Out – I maghi del futuro, con John Travolta, che ha raggiunto 1.102.000 spettatori e un 7.7% di share. Rai 2 ha offerto Delitti in Paradiso, visto da 924.000 spettatori , seguito dalla replica dello spin-off Ritorno in Paradiso, che ha interessato 711.000 spettatori .

Su Rete4, il programma Zona Bianca ha registrato 547.000 spettatori , mentre La7 ha trasmesso il cult Febbre da cavallo, intrattenendo 657.000 spettatori . Infine, Tv8 ha proposto il film L’ultimo dei mohicani, con 310.000 spettatori , e sul Nove la finale del talent Like a Star ha radunato 417.000 spettatori, pari al 3.9% di share. Questi dati evidenziano un panorama televisivo in continua evoluzione, dove i reality show devono affrontare sfide sempre più complesse per attrarre il pubblico.

