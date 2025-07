Finale de L’Isola dei Famosi 2025: i favoriti e le scommesse prima dell’epilogo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa è palpabile per la finale de L’Isola dei Famosi 2025, che andrà in onda questa sera su Canale 5. La conduzione è affidata a Veronica Gentili, con Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli in collegamento dall’Honduras. Sarà lui a consegnare il trofeo al vincitore di questa edizione, rendendo l’evento ancora più emozionante per i telespettatori.

I concorrenti finalisti e le loro chance

La finale di quest’anno vede in gara quattro concorrenti già certi di partecipare: Omar Fantini, Cristina Plevani, Loredana Cannata e Mario Adinolfi. Questi naufraghi hanno dimostrato di avere il sostegno del pubblico e hanno superato le sfide più difficili dell’Isola. Tuttavia, il quinto finalista sarà scelto tramite un televoto che coinvolgerà il pubblico a casa, con Teresanna Pugliese e Jey Lillo in competizione per l’ultimo posto disponibile.

Teresanna Pugliese, ex volto noto di Uomini e Donne, è considerata la favorita dai bookmaker per questo televoto, ma Jey Lillo, noto come il “mago partenopeo”, sta guadagnando consensi online. La sua possibilità di ribaltare le previsioni potrebbe rendere il televoto ancora più avvincente.

Le quote e i pronostici per la vittoria finale

Attualmente, Cristina Plevani è la grande favorita per la vittoria finale, con una quota di 3.00 su diverse piattaforme di scommesse, tra cui Lottomatica, Sisal e GoldBet. La sua partecipazione a questa edizione rappresenta un ritorno significativo, a 25 anni dalla sua storica vittoria nella prima edizione del Grande Fratello. La sua esperienza potrebbe giocare un ruolo cruciale nel determinare il suo successo.

Mario Adinolfi, un personaggio controverso, si trova in seconda posizione nelle preferenze. La sua presenza ha suscitato opinioni contrastanti tra il pubblico, con alcuni che sostengono che il suo percorso sia stato avvantaggiato dagli autori. Nonostante le critiche, Adinolfi ha un seguito significativo, in particolare tra i telespettatori con orientamenti più conservatori.

Teresanna Pugliese, se dovesse vincere il televoto, potrebbe diventare una concorrente temibile per la vittoria finale. Le sue quote oscillano tra 3.50 e 3.70, segnalando che le agenzie di scommesse non la escludono dalla corsa al titolo.

Le posizioni di Omar Fantini e Loredana Cannata

Omar Fantini e Loredana Cannata si trovano più indietro nelle preferenze, con quote che variano tra 6.00 e 7.00. Sebbene non siano considerati tra i principali contendenti per la vittoria, entrambi hanno dimostrato di avere un buon seguito e potrebbero riservare sorprese fino all’ultimo.

Infine, Jey Lillo, se riuscisse a conquistare l’ultimo posto in finale, avrebbe una quota di circa 11.00. Le sue possibilità di vittoria sembrano ridotte, ma il suo percorso potrebbe comunque rivelarsi interessante.

L’epilogo di questa edizione de L’Isola dei Famosi promette di essere ricco di emozioni e colpi di scena, con il pubblico pronto a scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione.

