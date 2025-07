Fedez si racconta a Gabriele Vagnato: la vita da padre e l’accordo con Chiara Ferragni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In un’intervista esclusiva con Gabriele Vagnato, il rapper Fedez ha condiviso dettagli intimi sulla sua vita da padre e sull’accordo di affidamento con l’ex moglie Chiara Ferragni. Attraverso una conversazione sincera, Fedez ha affrontato il tema della genitorialità, i suoi sentimenti riguardo alla separazione e il supporto che riceve dal padre. La chiacchierata offre uno spaccato della vita quotidiana di un genitore famoso, rivelando le sfide e le gioie che accompagnano il suo ruolo.

La gestione dell’affidamento dei figli

Fedez, 35 anni, ha parlato apertamente dell’accordo di affidamento con Chiara Ferragni, madre dei suoi due figli, Leone e Vittoria, rispettivamente di 7 e 4 anni. Durante l’intervista, ha espresso la sua gratitudine per poter trascorrere del tempo con i bambini in modo equo, sottolineando che non tutti i padri hanno la stessa fortuna. “Ti piange il cuore”, ha affermato, riferendosi ai giorni prestabiliti in cui può vedere i suoi figli. La sua voce tradisce un’emozione palpabile, evidenziando quanto sia difficile per lui gestire la situazione.

Fedez ha anche rivelato che il suo unico supporto nella gestione quotidiana dei bambini proviene da suo padre, Franco, di 65 anni. Ha deciso di non avvalersi di tate o aiuti esterni, preferendo invece contare sulla presenza del genitore. “L’unica decisione che ho preso è di non avere le tate e far sì che mio padre fosse la persona che mi aiutava principalmente”, ha spiegato. Questa scelta, sebbene possa sembrare insolita per una persona della sua fama, riflette il desiderio di mantenere una connessione familiare forte e autentica.

L’impatto della separazione sui bambini

Durante la conversazione, Fedez ha affrontato anche il tema della separazione da Chiara Ferragni e come questa abbia influito sui bambini. Ha rivelato che i piccoli hanno posto domande sul motivo della rottura, e lui e Chiara hanno cercato di spiegare la situazione nel modo più delicato possibile. “Sì, ci hanno chiesto il perché… Abbiamo spiegato. Ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare”, ha detto, mostrando una profonda consapevolezza delle emozioni dei suoi figli.

L’artista ha sottolineato che, nonostante la separazione, la famiglia rimane unita. “Anche se ci si separa, si rimane una famiglia per me”, ha affermato con serietà. Questa dichiarazione evidenzia il suo impegno nel garantire che i bambini si sentano amati e supportati, nonostante le difficoltà che la situazione familiare comporta.

La relazione con i figli e il ruolo del padre

Fedez ha anche parlato del suo approccio alla genitorialità e di come cerca di non viziare i suoi figli, nonostante ammetta di avere qualche difficoltà in questo. “Se li vizio? Purtroppo sì”, ha confessato, mostrando un lato vulnerabile e umano. La sua sincerità nel riconoscere le sfide di essere un genitore è un aspetto che molti possono comprendere, rendendolo più vicino ai suoi fan.

In questo contesto, la figura di Franco, il padre di Fedez, emerge come un pilastro fondamentale nella sua vita. La scelta di avere il padre al suo fianco nella crescita dei bambini non solo offre un supporto pratico, ma crea anche un legame intergenerazionale che arricchisce l’esperienza di paternità. Fedez sembra consapevole dell’importanza di avere una rete di supporto solida e affettuosa, che contribuisce al benessere dei suoi figli.

L’intervista con Gabriele Vagnato ha messo in luce non solo la vita privata di Fedez, ma anche le sfide e le gioie della genitorialità in un contesto di separazione. Le sue parole risuonano con sincerità e umanità, offrendo uno spaccato autentico della sua vita come padre e come artista.

