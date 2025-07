Karima el-Mahroug in attesa del secondo figlio: la gravidanza e la vita con Daniele Leo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Karima el-Mahroug, nota al pubblico come Ruby Rubacuori, è in attesa del suo secondo figlio. La 32enne, già madre di Sofia Aida, nata il 20 dicembre 2011 dall’ex compagno Luca Risso, ha condiviso sui social momenti di dolce attesa insieme al suo attuale partner, Daniele Leo. La coppia si trova attualmente a Palmaria, un’isola del Mar Ligure, dove si gode un periodo di relax prima dell’arrivo del nuovo bebè.

La gravidanza e la famiglia in crescita

Karima el-Mahroug ha annunciato la sua gravidanza lo scorso 9 gennaio, senza rivelare il sesso del nascituro. La notizia ha suscitato grande interesse tra i suoi follower, che hanno accolto con entusiasmo l’arrivo del nuovo membro della famiglia. In un post condiviso sui social, Karima ha espresso la sua gioia con parole toccanti: “La felicità ha un nome, una data e un peso che non vediamo l’ora di scoprire. Ti aspettiamo amore”. Questo segnale di attesa e amore ha reso evidente quanto la gravidanza significhi per lei e per Daniele.

La coppia, che ha già una figlia, sta vivendo un momento di grande felicità. Sofia Aida, ormai quasi adolescente, ha un legame speciale con il suo papà, Luca Risso, e con la madre. La presenza di Daniele Leo nella vita di Karima ha portato stabilità e serenità, e i tre formano una famiglia unita, pronta ad accogliere un nuovo arrivato.

Momenti di relax e attesa

Attualmente, Karima e Daniele si trovano a Palmaria, un’isola situata nel Golfo della Spezia. Qui, i due si godono il mare e la tranquillità, approfittando di questi ultimi giorni di attesa prima del parto. Le immagini condivise sui social mostrano la coppia in atteggiamenti affettuosi, con Daniele che tiene le mani sul pancione di Karima, un gesto che simboleggia l’amore e la connessione tra i due.

La gravidanza è un momento cruciale nella vita di Karima, e la scelta di trascorrere del tempo in un luogo sereno come Palmaria riflette il desiderio di vivere questa fase con calma e gioia. La coppia è visibilmente felice e pronta ad affrontare le sfide della genitorialità insieme.

Progetti futuri e vita professionale

Oltre alla vita familiare, Karima e Daniele condividono anche un impegno professionale. Gestiscono insieme la società Kgd srl, che si occupa dell’ambulatorio “Clinical Medical Beauty Genova”, specializzato in chirurgia plastica e ricostruttiva. Questo aspetto della loro vita dimostra come la coppia sia unita non solo nella sfera personale, ma anche in quella lavorativa.

Nel 2022, Daniele aveva chiesto a Karima di sposarlo, e sebbene non ci siano ancora notizie ufficiali su un possibile matrimonio, il loro legame appare forte e solido. La coppia sembra affrontare con serenità l’allargamento della famiglia, e l’amore tra di loro è palpabile. Con l’arrivo del nuovo bebè, Karima e Daniele si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro vita insieme, con la speranza di continuare a costruire una famiglia felice e unita.

