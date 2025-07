Giulia De Lellis incinta a Atene: il suo look premaman per l’evento Tom Ford Beauty

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Giulia De Lellis, nota influencer e appassionata di moda, ha recentemente catturato l’attenzione dei media con il suo stile unico e la sua presenza a un evento esclusivo di Tom Ford Beauty ad Atene. La sua gravidanza non ha influenzato il suo approccio alla moda, anzi, ha dimostrato di saper reinterpretare i codici dell’abbigliamento premaman con eleganza e raffinatezza. In questo articolo, esploreremo i dettagli del suo look e le ultime novità sulla sua vita personale.

Giulia De Lellis e il suo stile premaman a Atene

Dopo una breve pausa in Toscana, Giulia De Lellis è volata ad Atene per partecipare al lancio della nuova collezione di Tom Ford Beauty. La sua presenza ha suscitato un grande interesse, non solo per il suo stato interessante, ma anche per il suo inconfondibile stile. Per l’occasione, l’influencer ha scelto un mini dress in bianco e nero, un abito che incarna perfettamente il bon ton contemporaneo. La silhouette ad “A” dell’abito, con uno scollo all’americana e un fiocchetto in velluto al centro, ha messo in risalto il suo pancione con grazia.

La gonna, che si fermava sopra il ginocchio, ha avvolto il corpo di Giulia in modo elegante, attirando l’attenzione di molte future mamme che cercano ispirazione per il loro guardaroba. Tuttavia, il prezzo del capo, disponibile sul sito ufficiale di Tom Ford a 2.980 euro, potrebbe rappresentare un ostacolo per molti. A completare il look, Giulia ha indossato un paio di mules in vernice nera con tacco a zeppa, un’ottima scelta per garantire comfort e stile durante l’evento.

Il suo beauty look ha seguito la stessa linea di sofisticatezza. I capelli erano raccolti in uno chignon basso e tirato, con ciocche laterali che scendevano con un effetto bagnato, mentre il trucco era leggero e luminoso, creando un effetto rugiada che metteva in risalto i suoi lineamenti.

Un misterioso mazzo di rose rosse e i rumors su Tony Effe

Mentre Giulia De Lellis si godeva il suo soggiorno ad Atene, un altro evento ha attirato l’attenzione dei paparazzi: l’arrivo di un grande mazzo di rose rosse. Questo gesto ha riacceso i rumors riguardanti la sua relazione con Tony Effe, con il quale si era parlato di una presunta crisi. La situazione è diventata ancora più intrigante quando Deianira Marzano, esperta di gossip, ha suggerito che il mazzo di fiori potesse essere un regalo proprio di Tony.

La coincidenza è che il 30 giugno, giorno in cui Giulia ha ricevuto le rose, segna anche il primo incontro tra i due, come rivelato dallo stesso Tony nel suo libro. Questo legame temporale ha alimentato le speculazioni su una possibile riconciliazione, nonostante i due non abbiano ancora commentato ufficialmente la situazione. Mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiavano il loro anniversario di matrimonio, Giulia si trovava al centro di un intrigo romantico che continua a tenere i fan con il fiato sospeso.

La vita di Giulia De Lellis tra moda e gossip

Giulia De Lellis ha saputo costruire un’immagine pubblica che unisce il mondo della moda e quello del gossip. La sua carriera come make-up artist e scrittrice l’ha portata a diventare una figura di riferimento nel panorama della bellezza e della moda italiana. Con un seguito di milioni di follower sui social media, ogni suo passo è monitorato e commentato, rendendo la sua vita un argomento di discussione costante.

La sua capacità di rimanere al centro dell’attenzione, anche in un momento così personale come la gravidanza, dimostra la sua abilità nel mescolare vita privata e carriera professionale. Giulia continua a essere un’icona di stile, capace di ispirare molte donne, non solo per le sue scelte di moda, ma anche per il modo in cui affronta le sfide della vita con determinazione e grazia.

Con il suo recente viaggio ad Atene, Giulia De Lellis ha dimostrato che la moda non ha confini e che ogni occasione è buona per esprimere il proprio stile, anche durante la gravidanza. La sua presenza all’evento di Tom Ford Beauty è stata un ulteriore segno della sua influenza nel settore, confermando il suo status di trendsetter e icona di stile.

