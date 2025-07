Finale de L’Isola dei Famosi 2025: chi conquisterà il montepremi?

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La finale de L’Isola dei Famosi 2025 si avvicina rapidamente, suscitando grande attesa tra i fan del reality show di Canale 5. Con la conduzione di Veronica Gentili, il programma ha visto una svolta significativa, tornando a un formato più impegnativo e autentico. In questo articolo, esploreremo le anticipazioni dell’ultima puntata, i finalisti e le previsioni sui possibili vincitori.

Anticipazioni sull’ultima puntata

L’Isola dei Famosi si prepara a chiudere un’edizione che ha diviso il pubblico, ma che ha anche riportato il format alle sue origini. Questa stagione ha visto i concorrenti affrontare prove più dure e sfide senza sconti, mettendo alla prova non solo le loro capacità fisiche, ma anche la loro resistenza mentale. Veronica Gentili ha dimostrato di essere una conduttrice capace, gestendo con abilità anche i momenti di tensione che hanno caratterizzato il programma. Tra i naufraghi, ci sono stati scontri e quasi risse, come quella tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di competizione intensa.

Nell’ultima puntata, sono stati ufficializzati i finalisti: Mario Adinolfi, Omar Fantini, Loredana Cannata e Cristina Plevani. Jey Lillo e Teresanna Pugliese, invece, sono stati nominati per la finale, e solo all’inizio della puntata si scoprirà chi tra loro avrà la possibilità di continuare nella corsa per la vittoria. La finalissima vedrà i cinque naufraghi “sopravvissuti” impegnati in prove e televoti flash, con sorprese in serbo per tutti. Un momento particolarmente atteso sarà quello in cui i concorrenti si confronteranno con il loro aspetto fisico, mostrando i cambiamenti che questo duro percorso ha comportato.

Le quotazioni dei bookmakers

Con l’avvicinarsi della finale, la curiosità su chi si aggiudicherà la vittoria è palpabile. I bookmakers hanno iniziato a raccogliere le scommesse del pubblico, e le quotazioni sono già disponibili. Su Eurobet, la classifica dei favoriti è la seguente:

Jey Lillo , quotato a 8.00

, quotato a 8.00 Omar Fantini , quotato a 7.00

, quotato a 7.00 Loredana Cannata , quotata a 6.00

, quotata a 6.00 Cristina Plevani , quotata a 4.00

, quotata a 4.00 Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi, entrambi quotati a 3.50

La situazione di Teresanna, a rischio eliminazione all’inizio della puntata, ha portato la maggior parte delle preferenze su Mario Adinolfi. Il giornalista ha sorpreso tutti con la sua capacità di mantenere la lucidità durante il percorso, nonostante le difficoltà fisiche. Ha anche dimostrato di essere pronto a mettersi in gioco con prove impegnative, rivelando lati di sé che il pubblico non conosceva. Tuttavia, gli altri finalisti non sono da sottovalutare, e le quotazioni dei bookmakers indicano che la competizione è ancora aperta. La finale promette di essere avvincente, e i fan sono ansiosi di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione.

Chi sarà il vincitore?

La domanda che tutti si pongono è: chi conquisterà il titolo di vincitore de L’Isola dei Famosi 2025? Con un finale che si preannuncia ricco di emozioni e sorprese, i concorrenti finalisti sono pronti a dare il massimo per aggiudicarsi il montepremi. La sfida si intensificherà, e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire chi avrà la meglio. La finale non è solo un momento di celebrazione per il vincitore, ma anche un’opportunità per riflettere sui percorsi personali di ciascun naufrago, che hanno affrontato sfide straordinarie nel corso di questa avventura.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!