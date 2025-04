Finale alternativo di “You”: Joe Goldberg tra realtà e sovrannaturale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “You” ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua trama avvincente e i colpi di scena inaspettati. Con la conclusione della quinta stagione, molti fan si sono interrogati su come la storia di Joe Goldberg avrebbe potuto prendere direzioni diverse. Gli showrunner, in effetti, avevano considerato un finale alternativo che avrebbe potuto aggiungere un elemento sovrannaturale alla narrazione. Scopriamo insieme i dettagli di questo finale alternativo e le scelte creative che hanno portato alla conclusione attuale.

Le alternative al finale di “You”

Justin Lo, uno degli sceneggiatori della serie, ha rivelato che le opzioni per il finale di “You” erano molteplici. Tra le idee discusse, una prevedeva la morte di Joe per mano di Bronte, un personaggio che avrebbe potuto portare a un epilogo drammatico. Un’altra versione contemplava un colpo di scena in cui il pubblico non avrebbe realizzato che Joe fosse stato colpito fino all’ultimo episodio, per poi scoprire che era diventato un fantasma. Questa idea, sebbene affascinante, avrebbe cambiato radicalmente il tono della serie, spostando l’attenzione dalla realtà cruda e inquietante alla dimensione del soprannaturale.

La scelta finale: Joe in prigione

La decisione finale degli sceneggiatori è stata presa verso la conclusione della stagione. Hanno optato per un finale in cui Joe Goldberg si ritrova in prigione, mantenendo la sua convinzione di essere una vittima piuttosto che il killer spietato che il pubblico ha seguito per cinque stagioni. Questa scelta è stata motivata dalla volontà di non rendere la morte di Joe un epilogo troppo semplice e prevedibile. La narrazione ha così mantenuto il suo carattere complesso e ricco di sfumature, evitando di cadere in una conclusione banale.

Un finale che lascia il segno

Il finale attuale di “You” ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan. Alcuni hanno apprezzato la scelta di mantenere Joe in vita, permettendo così di esplorare ulteriormente il suo personaggio e le sue dinamiche psicologiche. Altri, invece, avrebbero preferito una conclusione più definitiva, come la morte del protagonista. Tuttavia, l’idea di un finale alternativo con elementi sovrannaturali ha sicuramente stimolato l’immaginazione dei fan, portando a riflessioni su come la storia di Joe Goldberg avrebbe potuto evolversi in modi inaspettati.

In definitiva, la serie “You” continua a sorprendere e a coinvolgere il pubblico, mantenendo viva la discussione su scelte narrative e finali alternativi. La creatività degli sceneggiatori ha permesso di mantenere alta l’attenzione e l’interesse, rendendo ogni stagione un’esperienza unica e memorabile.

