Final Destination: Bloodlines stabilisce un record mondiale con una scena audace

Il nuovo capitolo della saga horror, Final Destination: Bloodlines, ha già catturato l’attenzione del pubblico grazie a reazioni entusiastiche. I registi Zach Lipovsky e Adam Stein hanno recentemente condiviso dettagli interessanti su un record mondiale stabilito dal film, creando ulteriore curiosità attorno a questa pellicola attesa. La scena in questione ha un significato particolare, non solo per la trama, ma anche per il suo impatto nel mondo del cinema.

Un record sorprendente nel mondo del cinema

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, i registi hanno rivelato che la scena iniziale di Final Destination: Bloodlines ha battuto un record inaspettato: quello della persona più anziana mai data alle fiamme in un film. Zach Lipovsky ha spiegato che, per realizzare questa sequenza audace, hanno coinvolto Yvette Ferguson, una stuntman e attrice di 71 anni. “Abbiamo dato fuoco a tantissime persone diverse nel film, e abbiamo ottenuto il record mondiale per la persona più anziana in fiamme: si tratta di Yvette Ferguson, che ha eseguito quell’ustione a corpo intero con l’abito argentato”, ha dichiarato Lipovsky.

La scelta di Ferguson non è stata casuale; la sua esperienza e il suo coraggio hanno reso possibile una scena che non solo è spettacolare, ma ha anche un significato profondo. La performance di Yvette è stata così impressionante che la squadra di stuntman ha deciso di contattare il Guinness World Records per ufficializzare il riconoscimento. Tuttavia, al momento dell’intervista, non avevano ancora ricevuto risposta dall’organizzazione.

Yvette Ferguson: una carriera di coraggio e dedizione

Yvette Ferguson, che ha una lunga carriera nel mondo del cinema, ha deciso di tornare a lavorare dopo la pensione per interpretare la signora Fuller in Final Destination: Bloodlines. La sua decisione di affrontare una scena così estrema dimostra non solo il suo talento, ma anche la sua passione per il mestiere. Ferguson ha lavorato in numerosi film e produzioni, guadagnandosi una reputazione come una delle stuntman più rispettate nel settore.

La sua partecipazione a questo progetto rappresenta un esempio di come le persone di tutte le età possano contribuire al mondo del cinema, sfidando le aspettative e rompendo le barriere. La scena in cui è coinvolta non è solo una dimostrazione di abilità, ma anche un messaggio di inclusività e di celebrazione della diversità nel settore cinematografico.

L’attesa per l’uscita del film

Final Destination: Bloodlines è atteso nelle sale italiane a partire dal 15 maggio. La pellicola promette di portare il pubblico in un viaggio emozionante e inquietante, come da tradizione della saga. Con un record mondiale stabilito e una trama avvincente, le aspettative sono alte. Gli appassionati di horror e i fan della serie possono già iniziare a prepararsi per un’esperienza cinematografica unica.

Per chi desidera avere un assaggio di ciò che attende, è disponibile il trailer ufficiale di Final Destination: Bloodlines, che offre un’anteprima delle emozioni e delle sorprese che il film ha in serbo. Con la combinazione di elementi innovativi e il rispetto per la tradizione della saga, questo nuovo capitolo si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti del genere.

