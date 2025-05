Final Destination: Bloodlines si prepara a battere record al box office

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il nuovo capitolo della saga horror, Final Destination: Bloodlines, sta per debuttare nei cinema e le previsioni sono già entusiastiche. Secondo le stime degli analisti, il film non solo riceverà recensioni positive, ma potrebbe anche stabilire un nuovo record di incassi per la celebre serie. Con un’uscita prevista in oltre 3.400 sale negli Stati Uniti, le aspettative sono alte e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà questa nuova avventura.

Previsioni di incasso per Final Destination: Bloodlines

Le prime stime indicano che Final Destination: Bloodlines potrebbe incassare tra i 35 e i 40 milioni di dollari nel suo weekend di apertura negli Stati Uniti. Questo risultato rappresenterebbe un significativo passo avanti rispetto ai precedenti capitoli della saga. A livello globale, si prevede un incasso complessivo di circa 70 milioni di dollari, grazie al debutto in 74 territori al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. Se queste previsioni dovessero avverarsi, il film stabilirebbe il miglior esordio di sempre per la saga di Final Destination.

Attualmente, il record di incasso per il weekend di apertura è detenuto da The Final Destination, uscito nel 2009, che aveva incassato 27,4 milioni di dollari in tre giorni. Negli anni, la serie ha accumulato un totale di oltre 666 milioni di dollari in tutto il mondo, dimostrando la sua popolarità e il suo impatto nel genere horror.

La concorrenza al box office

Oltre a Final Destination: Bloodlines, il weekend cinematografico vedrà anche la presenza di altri film di successo. Tra questi, Sinners – I peccatori, un altro titolo horror distribuito da Warner Bros, si prevede che raggiunga il terzo posto con un incasso di 15,4 milioni di dollari nel suo quinto weekend di programmazione. Inoltre, il film Marvel Thunderbolts/New Avengers è atteso al secondo posto, con stime di incasso comprese tra i 19 e i 20 milioni di dollari.

Questa competizione al box office evidenzia l’interesse crescente del pubblico per i film horror e le produzioni di supereroi, creando un mix avvincente di emozioni e suspense per gli spettatori. La presenza di titoli forti come Final Destination: Bloodlines e Sinners – I peccatori rende il weekend cinematografico particolarmente interessante per gli appassionati del genere.

Uscita nei cinema italiani

Final Destination: Bloodlines è finalmente disponibile nei cinema italiani a partire da oggi. I fan della saga possono ora immergersi in questa nuova avventura, che promette di mantenere alta la tensione e di offrire colpi di scena inaspettati. Con un cast coinvolgente e una trama avvincente, il film si prepara a conquistare il pubblico e a lasciare il segno nel panorama cinematografico attuale.

In attesa di scoprire se le previsioni di incasso si realizzeranno, gli appassionati possono già iniziare a pianificare la loro visione, pronti a vivere un’esperienza cinematografica intensa e ricca di suspense.

