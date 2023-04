5 film sulla boxe assolutamente da non perdere

Per tutti gli appassionati sportivi, ed in particolare della nobile arte del pugilato, andiamo a scoprire quei film sulla boxe che hanno segnato la storia del cinema e che, in tal senso, meritano assolutamente di essere recuperati.

Titoli che hanno raccontato gesta romanzate ed epiche di personaggi di pura fantasia barcamenanti su un ring, ed altre che hanno percorso storie di veri pugili che hanno segnato la Storia della boxe.

5 film sulla boxe: la lista

Andiamo, dunque, in ordine cronologico a stilare una mini lista di quei film sulla boxe che ogni appassionato di ring e guantoni dovrebbe assolutamente recuperare, per vivere le prodigiose gesta del mito della boxe in celluloide.

“Stasera ho vinto anch’io” (1949)

Ambientato come fosse in timeline contemporanea, nell’arco di un’ora e quindici di una sola nottata, questo prodigioso noir si concentra sulle vicende di un pugile (interpretato da Robert Ryan) che deve decidere se riscattarsi o piegarsi al manager che lucrava sulle sue sconfitte in modo criminoso, prima di salire sul ring per l’ultimo incontro.

“Lassù qualcuno mi ama” (1956)

Una delle prime brillanti prove di Paul Newman si ispira alle gesta di Rocky Graziano, pugile italiano in America, campione dei pesi medi.

Un ottimo affresco tra vita privata e gesta sul ring, di quelli che la Hollywood classica ha saputo regalarci nel pieno del suo splendore. Il film, diretto da Robert Wise (stesso regista di “Stasera ho vinto anch’io”) ha vinto due Premi Oscar, uno alla miglior fotografia, l’altro alla scenografia.

“Rocky” (1976)

Il più popolare film sulla boxe, questo grande classico del riscatto di un campione, trova linfa nell’ascesa del suo iconico personaggio Rocky Balboa, che lanciò nel mito di Hollywood Sylvester Stallone.

La storia, nota a tutti, è quella del pugile Rocky, squattrinato nel bronx di Philadelphia che sogna di sposare la timida Adriana e sfidare il celebre Apollo Creed sul ring.

“Toro scatenato” (1980)

Se volessimo definire il più grande film sulla boxe che sia stato mai realizzato, dovremmo farlo probabilmente con questo capolavoro di Martin Scorsese.

Ascesa e declino del pugile italo americano Jake La Motta, peso medio che divenne campione del mondo. Il rapporto conflittuale col fratello-manager, la possessiva gelosia verso la bella moglie, l’ineluttabile destino che lo farà convergere nel microcosmo malavitoso del Bronx di New York.

“Raging Bull” è uno dei più grandi ritratti umani della storia del cinema, il miglior biopic di sempre ed uno dei più originali film sulla boxe e sul cinema sportivo, in generale. Con un montaggio ed uno stile di ripresa minuziosi e sperimentali, il film di Scorsese ci porta sul ring, tra fiotti di sangue, flash dei fotografi che squarciano il buio della sala e un montaggio sonoro ben calibrato, come mai prima di allora.

Oltre che la più straordinaria prova d’attore che si fosse mai vista fin lì e che valse a De Niro l’appellativo di trasformista (e la vittoria di 1 Oscar).

“Ali” (2001)

Questo film di Michael Mann (uno dei più autentici e talentuosi registi di cinema d’azione e noir) riassume la vita del leggendario campione dei pesi massimi Mohammed Ali, noto anche come Cassius Clay.

Con una interessante prova di Will Smith, in uno dei ruoli che lo hanno consacrato ad Hollywood, il film di Mann è uno dei ritratti più genuini su un personaggio del mondo della boxe, con una fotografia realista ed un giusto equilibrio tra spettacolo ed intimismo.

Restando a tema Mohammed Ali, per i fans o per chi volesse scoprire ancora di più su uno dei più grandi campioni del mondo della boxe, consigliabile anche il documentario “Quando eravamo Re” del 1996, con lo stesso Ali protagonista di un autoritratto documentaristico, premiato con l’Oscar al miglior documentario.

