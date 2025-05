Film in scadenza su Prime Video: ecco cosa non perdere prima del 16 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le piattaforme di streaming offrono una vasta gamma di film e serie, ma il loro catalogo è in continua evoluzione. Ogni settimana, titoli vengono aggiunti e altri vengono rimossi, creando un senso di urgenza per gli appassionati del cinema. In questo contesto, è fondamentale tenere d’occhio le scadenze per non perdere opere significative. Di seguito, presentiamo alcuni film che stanno per lasciare Prime Video, invitando gli utenti a sfruttare al meglio il tempo a disposizione.

Thanksgiving: un horror slasher da non perdere

In cima alla lista dei titoli in scadenza troviamo “Thanksgiving“, un’opera firmata da Eli Roth, noto per il suo contributo al genere horror. Questo film slasher, in scadenza il 16 maggio, si distingue per la sua combinazione di tensione e ironia, elementi che richiamano le atmosfere di pellicole iconiche come “Scream“. La trama si sviluppa attorno a un tragico evento avvenuto durante il Black Friday, un periodo di shopping frenetico che si trasforma in un incubo. Gli appassionati del genere troveranno in “Thanksgiving” un mix avvincente di sangue e umorismo, perfetto per una serata di paura e divertimento.

The Wife: una storia di sacrificio e riscatto

Il 10 maggio segna la scadenza di “The Wife“, un film che ha ricevuto ampi consensi di critica e pubblico. Protagonista della pellicola è Joan, interpretata magistralmente da Glenn Close, che si trova a un bivio cruciale della sua vita. La storia ruota attorno alla decisione di Joan di lasciare il marito, un celebre scrittore, proprio alla vigilia della consegna del Premio Nobel. Dopo quarant’anni di sacrifici, durante i quali ha messo da parte il proprio talento per sostenere la carriera del coniuge, Joan decide di prendere in mano il proprio destino. Questo dramma toccante esplora temi di identità, sacrificio e la ricerca di un riscatto personale, rendendolo un film imperdibile per chi ama le storie profonde e significative.

XXX: il primo capitolo della saga di Xander Cage

Un altro titolo in scadenza il 10 maggio è “XXX“, il primo film della saga che ha reso famoso il personaggio di Xander Cage, interpretato da Vin Diesel. Questa pellicola ha conquistato il pubblico con la sua miscela di azione e avventura, diventando un cult per gli amanti del genere. Con scene d’azione mozzafiato e una trama avvincente, “XXX” ha dato vita a un franchise che continua a essere apprezzato. Gli spettatori che non hanno ancora avuto l’opportunità di vedere questo film dovrebbero affrettarsi, poiché la sua partenza dal catalogo di Prime Video è imminente.

Fantascienza su Prime Video: titoli da recuperare

Oltre ai film in scadenza, Prime Video offre anche una selezione di opere di fantascienza che meritano attenzione. Tra i titoli disponibili, ci sono opere che spaziano da classici del genere a nuove produzioni, offrendo agli utenti la possibilità di esplorare mondi futuristici e storie avvincenti. Gli appassionati di fantascienza possono approfittare di questa opportunità per scoprire film che stimolano la fantasia e invitano a riflettere sulle possibilità del futuro.

Con la scadenza di questi titoli, è chiaro che gli utenti di Prime Video devono agire in fretta per non perdere occasioni imperdibili. La varietà di generi e storie disponibili rende questa piattaforma un punto di riferimento per gli amanti del cinema, ma è fondamentale rimanere aggiornati sulle novità e le scadenze per sfruttare al meglio l’offerta.

