Film da vedere per affrontare l’esame di maturità: consigli per scaricare la tensione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’esame di maturità rappresenta un momento cruciale nella vita di ogni studente, carico di emozioni contrastanti e aspettative. Tra ansie e speranze, molti giovani cercano modi per alleviare la pressione. Un buon film può rivelarsi un ottimo alleato per distrarsi e riflettere. Ecco alcune pellicole da non perdere, che affrontano temi legati alla crescita, all’amicizia e alle sfide scolastiche.

L’attimo fuggente: un classico senza tempo

Uno dei film più iconici che affronta il tema dell’educazione è senza dubbio L’attimo fuggente, disponibile in Italia su NOW. Interpretato da Robin Williams, il film racconta la storia di un insegnante di letteratura che ispira i suoi studenti a vivere la vita al massimo, incoraggiandoli a seguire le proprie passioni e a pensare in modo critico. Attraverso le sue lezioni, il professor Keating invita i ragazzi a riflettere sul significato dell’esistenza e sull’importanza di cogliere ogni attimo.

Il film esplora il complesso rapporto tra insegnanti e studenti, mettendo in luce le paure e le incertezze che caratterizzano il percorso scolastico. Le emozioni dei protagonisti, tra cui il desiderio di approvazione e la ricerca della propria identità, risuonano profondamente in chiunque si trovi a vivere un momento di transizione come l’esame di maturità. La pellicola è un invito a non arrendersi di fronte alle difficoltà e a trovare la propria voce, rendendola una scelta perfetta per chi cerca ispirazione.

The breakfast club: un incontro di generazioni

Un altro film che merita attenzione è The Breakfast Club, diretto da John Hughes e disponibile in Italia solo per il noleggio. La trama si sviluppa attorno a cinque studenti, ognuno con una personalità unica e problemi diversi, costretti a trascorrere un sabato pomeriggio in punizione nella loro scuola. Sebbene non si parli direttamente di esame di maturità, i temi affrontati sono universali e toccano le esperienze di ogni studente.

Durante le ore di detenzione, i ragazzi si confrontano, rivelando le loro vulnerabilità e le pressioni che affrontano nella vita quotidiana. Attraverso dialoghi incisivi e momenti di introspezione, il film mette in luce le dinamiche sociali tipiche dell’adolescenza, come l’amicizia, il bullismo e la ricerca di accettazione. La pellicola è un ritratto autentico delle sfide che ogni giovane deve affrontare, rendendola un’opzione ideale per chi desidera riflettere sulla propria esperienza scolastica.

Notte prima degli esami: una commedia italiana

Infine, non si può dimenticare Notte prima degli esami, un cult della cinematografia italiana, disponibile su RaiPlay e Netflix. Ambientato nell’estate del 1989, il film segue le avventure di un gruppo di studenti che si preparano per gli esami di maturità. Tra amori, delusioni e un professore apparentemente severo, la storia si snoda tra momenti di ilarità e riflessione.

La pellicola cattura perfettamente l’atmosfera di quell’epoca, con riferimenti culturali e musicali che evocano nostalgia. I protagonisti affrontano le loro paure e le incertezze legate all’esame, ma anche le gioie dell’amicizia e dell’amore giovanile. Notte prima degli esami è un film che riesce a mescolare comicità e introspezione, rendendolo un’ottima scelta per chi cerca un modo leggero ma significativo per affrontare il periodo degli esami.

Inside Out 2: un viaggio nelle emozioni

Infine, per chi desidera esplorare il mondo delle emozioni in modo originale, Inside Out 2 è un’opzione da considerare. Questa pellicola, attualmente tra i DVD più venduti, continua a raccontare la storia di Riley e delle sue emozioni, affrontando le sfide dell’adolescenza. Attraverso un viaggio emozionante, il film invita a riflettere sull’importanza di accettare e comprendere le proprie emozioni, un aspetto fondamentale per affrontare momenti di stress come l’esame di maturità.

Queste pellicole offrono non solo intrattenimento, ma anche spunti di riflessione e conforto per gli studenti che si preparano a questo importante traguardo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!