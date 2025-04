Festivallo: il nuovo show di Nino Frassica in omaggio al Festival di Sanremo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un evento unico nel panorama televisivo italiano, “Festivallo” è il nuovo programma condotto da Nino Frassica, in onda stasera su Rai 2 alle 23.45. Questo show rappresenta un tributo divertente e affettuoso al celebre Festival di Sanremo, con un tocco di ironia tipico dell’attore siciliano. Frassica, noto per il suo umorismo surreale, ha dichiarato: «Ho il vizio di rovinare tutto e allora perché non rovinare un titolo?». Non si tratta di una semplice parodia, ma di un evento musicale che esplora il mondo della musica attraverso la lente del nonsense e dell’ironia.

Come funziona Festivallo: la gara tra i brani vincitori di Sanremo

“Festivallo” debutta oggi, martedì 29 aprile 2025, in seconda serata su Rai 2. Il programma si articolerà in sei puntate, tutte trasmesse di martedì, e prevede una competizione tra le canzoni vincitrici dei 75 Festival di Sanremo. Alcuni brani saranno interpretati dai cantanti originali, quando possibile, mentre altri saranno affidati a personaggi del mondo dello spettacolo, non necessariamente cantanti professionisti. Ogni puntata vedrà cinque canzoni sfidarsi, con una giuria composta da vip che decreterà quale brano sarà il più amato della serata, permettendo così l’accesso alla finale.

Frassica, nel suo ruolo di conduttore, ha curato ogni dettaglio del programma, selezionando non solo le canzoni, ma anche le co-conduttrici che cambieranno ad ogni puntata. La trasmissione è concepita per sorprendere il pubblico, con domande come: “Chi sarà il presentatore? Chi sono le co-conduttrici?”. Frassica gioca con l’idea che il suo approccio possa essere considerato audace, affermando: «Hanno sbagliato a dare la direzione artistica a Frassica».

La durata di ogni puntata è prevista per un’ora, anche se il conduttore ha scherzato sulla possibilità di sforare: «Ogni puntata durerà un’ora… se non sforiamo di altre due».

L’Orchestralunata: l’orchestra ufficiale dello spettacolo

Un elemento fondamentale di “Festivallo” è l’orchestra, chiamata Orchestralunata. Questa formazione, composta da venti musicisti provenienti dalla Tuscia, si distingue per il suo stile originale e innovativo. Sotto la direzione del maestro Maurizio Gregori, l’Orchestralunata ha saputo affermarsi nel corso degli anni, grazie a un approccio musicale che riesce a coinvolgere il pubblico di tutte le età. Gli arrangiamenti proposti dall’orchestra valorizzano la tradizione musicale, aggiungendo una nota di sperimentazione.

Dopo anni di esibizioni in festival, teatri e piazze, il gruppo si prepara a conquistare anche il pubblico televisivo, grazie alla volontà di Frassica di portare la loro musica in un contesto nuovo e stimolante.

Perché Festivallo va in onda il 29 aprile

La scelta della data di messa in onda di “Festivallo” non è casuale. Il 29 aprile 2025 segna il 40° anniversario di “Quelli della notte“, il programma cult di Renzo Arbore che debuttò per la prima volta il 29 aprile 1985 su Rai 2. In quel programma, Nino Frassica si fece conoscere dal grande pubblico nei panni di frate Antonino da Scasazza. Questo anniversario rappresenta un ritorno alle origini per Frassica, che ha trovato in quel programma il suo trampolino di lancio.

Riflettendo su quell’esperienza, Frassica ha dichiarato: «Grazie a Renzo mi trovai nel posto giusto al momento giusto: programma notturno, comicità surreale, non scontata, improvvisazione, rischio… il mio paradiso». La coincidenza della data sottolinea il legame profondo tra il passato e il presente dell’artista.

Nino Frassica da Quelli della notte al Festivallo con la risata come filo conduttore

Lo spirito di “Festivallo” è caratterizzato da un’atmosfera di sorpresa e spontaneità. Frassica ha chiarito che, a differenza del Festival di Sanremo, dove tutto è pianificato nei minimi dettagli, nel suo show l’imprevisto è benvenuto. «Se dicessi che mi auguro che tutto fili liscio sarebbe l’ipocrisia del direttore artistico. Io voglio ridere», ha affermato. “Festivallo” non è una parodia del Festival, ma un evento unico diretto da un artista che ama sperimentare e divertirsi.

