Festival La Nueva Ola: il cinema spagnolo e latinoamericano torna a Roma dal 7 all’11 maggio

Dal 7 all’11 maggio 2025, il Cinema Barberini di Roma ospiterà la diciottesima edizione del Festival La Nueva Ola, un evento che celebra il meglio della cinematografia spagnola e latinoamericana. Questa rassegna annuale si distingue per le sue anteprime e per un omaggio speciale ad Alex De La Iglesia, in occasione del trentesimo anniversario del film “El Día de la Bestia“. Con una selezione di opere che affrontano tematiche attuali e sociali, il festival si propone di offrire al pubblico un’esperienza cinematografica unica e coinvolgente.

La nueva ola: un festival in continua crescita

La Nueva Ola – Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano è diventato un punto di riferimento per il cinema iberoamericano in Italia. Sotto la direzione di Iris Martin-Peralta e Federico Sartori, il festival si è evoluto nel corso degli anni, portando a Roma opere inedite e di grande valore artistico. La manifestazione si articola in diverse sezioni, tra cui La Nueva Ola del Cine Español e La Nueva Ola Latinoamericana, che presentano film in gara per il Premio del Pubblico. Accanto a queste, ci sono le sezioni non competitive Perlas, dedicata ai film più significativi della stagione, e Clásicos, che celebra i grandi classici del passato.

Quest’edizione del festival si distingue per la sua capacità di riflettere una realtà in continua trasformazione, raccontando storie di resistenza, migrazione e identità. Il programma include opere che offrono uno sguardo profondo sulle sfide e le speranze del mondo iberoamericano, rendendo il festival un’importante piattaforma per il dialogo culturale.

Film di apertura e opere in evidenza

Il festival si aprirà con “El 47” di Marcel Barrena, un film che ha già conquistato cinque premi Goya, incluso quello per il miglior film. Ispirato a eventi reali del 1978 a Barcellona, il film narra la storia di un autista che dirottò un autobus per mettere in luce le difficoltà delle periferie. La selezione di film spagnoli include titoli significativi come “Soy Nevenka” di Icíar Bollaín, che racconta la vera storia di Nevenka Fernández, la prima donna in Spagna a denunciare un politico per molestie sessuali. Questo film affronta una battaglia giudiziaria e mediatica che ha avuto un impatto profondo sulla società spagnola.

Altri film di rilievo nel programma includono “Volveréis” di Jonás Trueba, una commedia nostalgica che esplora le relazioni familiari, e “Casa en flames” di Dani de la Orden, una delle commedie più apprezzate dell’anno. Anche “Tardes de soledad” di Albert Serra, vincitore del premio come Miglior film al Festival di San Sebastián, si distingue per la sua narrazione poetica e profonda.

La sezione latinoamericana e i premi

La sezione La Nueva Ola Latinoamericana presenterà cinque film acclamati a livello internazionale, tutti in competizione per il premio Giuria Giovane, assegnato da una giuria di studenti della “Sapienza Università di Roma“. Tra i titoli attesi c’è “Reinas” di Klaudia Reynicke, un dramma di formazione che ha già ricevuto riconoscimenti al Sundance Film Festival e alla Berlinale. “El ladrón de perros” di Vinko Tomičić, vincitore della Biznaga de Oro, offre un intenso omaggio al cinema neorealista, mentre “La cocina” di Alonso Ruizpalacios esplora la vita di una squadra di immigrati in un ristorante di New York.

Altri film come “Agárrame fuerte” di Ana Guevara e Leticia Jorge e “Tú me abrasas” di Matías Piñeiro arricchiscono ulteriormente la selezione, offrendo prospettive uniche su tematiche familiari e culturali.

Sezioni speciali e classici del cinema

La sezione Perlas presenterà tre opere significative: “Polvo Serán” di Carlos Marqués-Marcet, che ha vinto il Premio Monica Vitti come miglior attrice, “The Sleeper. El Caravaggio perdido” di Álvaro Longoria, un documentario sulla storia di un dipinto di Caravaggio, e “Querido trópico” di Ana Endara, che esplora un’amicizia interclassista in un giardino tropicale.

Inoltre, il festival renderà omaggio a due capolavori del passato: “La historia oficial” di Luis Puenzo, vincitore dell’Oscar come Miglior Film Straniero, e “El día de la bestia” di Álex de la Iglesia, un cult degli anni ’90 che ha segnato un’epoca con la sua satira sociale e il suo mix di generi. Questi film saranno proiettati nella sezione notturna presso il Cinema Troisi, offrendo un’opportunità unica di rivedere opere che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema.

Con un programma ricco e variegato, La Nueva Ola si conferma come un evento imperdibile per gli amanti del cinema e della cultura iberoamericana.

