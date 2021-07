Festival di Cannes: lamentele per il test della saliva per COVID

Lunedì pomeriggio, Olivia Wilson era arrivata dal Tennessee al Festival di Cannes, dove lavorerà come stagista al Padiglione americano. Ma prima di godersi il festival cinematografico ha dovuto sputare più e più volte in un tubo di plastica per assicurarsi di non avere il COVID-19.

A Cannes, il test della saliva sarà il metodo preferito per controllare il COVID da Biogroup, il laboratorio incaricato di combattere la diffusione del virus.

“È stato difficile per me”, dice Wilson. “Non riuscivo a produrre abbastanza saliva.” Ha dovuto sputare “più di 15 volte” prima di aver raccolto abbastanza campione.

Il Festival di Cannes ritorna, ma con non pochi problemi

L’annuale Festival di Cannes si apre questa settimana con un formidabile elenco di autori, Spike Lee come presidente della giuria. Per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale, Cannes è stata cancellata lo scorso anno, a causa del COVID-19. Mentre i tassi di infezione della pandemia globale sono diminuiti a causa di massicci sforzi di vaccinazione, la variante Delta ha prodotto punti caldi in tutto il mondo. Per Cannes, un raduno che attira registi e giornalisti da tutto il mondo, ciò ha portato a nuove complicazioni per un festival cinematografico che sta cercando di tornare alla ribalta durante l’era del COVID.

Le leggi francesi richiedono che coloro che si riuniscono in casa debbano essere vaccinati o mostrare la prova di un test PCR. Ma a causa dei limiti di un app utilizzata dal governo francese che consente ai cittadini di dimostrare di essere stati vaccinati, coloro che arrivano a Cannes da paesi al di fuori del sistema di tracciamento COVID-19 dell’Unione Europea, inclusi Stati Uniti, Canada, Inghilterra e tutta l’Asia – non avranno un codice a barre trasferibile per dimostrare che sono stati vaccinati.

Pertanto, saranno essenzialmente trattati come se non fossero stati vaccinati. Il mandato ha già portato confusione – e lamentele – da parte dei frequentatori del festival sul campo.

Secondo le ultime regole, i partecipanti non europei a Cannes dovranno essere testati per COVID ogni 48 ore per entrare nel Palais, l’edificio dove i produttori allestivano tavoli per vendere i loro film e le star del cinema si precipitavano da una porta sul retro per le conferenze stampa. (La Francia non richiede la prova della vaccinazione all’interno dei cinema, quindi coloro che partecipano solo alle proiezioni saranno esenti da questi protocolli di test.).

I test della saliva: efficaci oppure no?

I test della saliva per COVID sono stati elogiati per la loro efficacia ed efficienza, alcuni li hanno trovati meno invasivi dei tamponi nasali. Richiedono meno tecnici poiché coloro che vengono testati possono raccogliere i propri campioni.

Martedì i partecipanti al festival sono stati introdotti in una grande sala che aveva tutto lo sfarzo di un seggio elettorale. Gli è stato consegnato un contenitore di plastica, insieme a un imbuto, dove è stato detto loro di puntare lo spiedo, stando in piedi. Alcuni hanno mancato, colpendo il pavimento o i loro vestiti.

Ci sono stati sospiri udibili di frustrazione tra coloro che aspettavano in fila quando si sono resi conto di quanta saliva il laboratorio aveva bisogno da loro.

“Ho trovato il test davvero disgustoso”, ha detto una persona che ha partecipato al processo.

Altri hanno elogiato il festival per aver creato un sistema di test che per ora ha avuto code brevi e semplici istruzioni. Il test è gratuito per i possessori di badge di Cannes e i risultati sono pronti entro sei ore.

Federica Contini

06/07/2021