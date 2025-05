Festival di Cannes 2025: tutto pronto per l’inizio della 78esima edizione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes, uno degli eventi cinematografici più attesi a livello mondiale, apre le sue porte oggi, 13 maggio 2025, per una straordinaria edizione che si protrarrà fino al 24 maggio. Questo festival, che celebra il grande cinema, accoglierà star internazionali e nazionali, con anteprime attesissime e momenti di grande emozione. Tra i protagonisti di quest’anno spicca Robert De Niro, che riceverà la Palma d’oro onoraria alla carriera durante la cerimonia di apertura. L’attore, che nel 2011 ha presieduto la giuria del festival, incontrerà il pubblico domani per una masterclass al Teatro Debussy.

Proiezioni dedicate all’Ucraina

Oggi, il Festival di Cannes dedica una giornata speciale all’Ucraina, con tre proiezioni che mirano a sensibilizzare il pubblico sul conflitto che da tre anni affligge il paese. Questa iniziativa è stata promossa in collaborazione con il comune di Cannes e i partner dell’evento, France Télévisions e Brut. I film in programma offrono uno sguardo profondo sulla situazione attuale e sulla resilienza del popolo ucraino.

Il primo film, “Zelenskyj“, diretto da Yves Jeuland, Lisa Vapné e Ariane Chemin, esplora la vita del presidente ucraino, tracciando un ritratto della sua infanzia e della sua carriera artistica, che include esperienze nel mondo della stand-up comedy e della musica. Il secondo film, “Notre Guerre“, è diretto da Bernard-Henri Lévy e Marc Roussel e racconta le esperienze vissute nei fronti di Pokrovsk e Soumy, mettendo in luce le sfide quotidiane affrontate dalla popolazione. Infine, “2000 Meters to Andriivka“, diretto da Mstyslav Chernov, premio Oscar per “20 giorni a Mariupol“, offre una narrazione intensa e toccante sulla missione di un plotone ucraino, immergendo il pubblico nella realtà del conflitto.

Le star di Hollywood sulla Croisette

La Croisette si prepara a brillare con la presenza di numerose star di Hollywood, pronte a presentare i loro ultimi lavori. Tra i nomi più attesi c’è Tom Cruise, che porterà sul grande schermo “Mission: Impossible – The Final Reckoning“. Scarlett Johansson farà il suo debutto alla regia con “Eleonor The Great“, mentre Kristen Stewart presenterà “The Chronology of Water“.

Altri attori di spicco includono Joaquin Phoenix e Pedro Pascal, protagonisti del film “Eddington” di Ari Aster, e Josh O’Connor e Paul Mescal, che reciteranno in “The History of Sound” di Oliver Hermanus. La lista continua con Benicio Del Toro, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston e Benedict Cumberbatch, tutti coinvolti nel progetto “The Phoenician Scheme” di Wes Anderson. Margaret Qualley, Chris Evans, Denzel Washington e Quentin Tarantino, che parteciperà a una conversazione su George Sherman, arricchiranno ulteriormente il festival. Nicole Kidman riceverà il premio “Woman in Motion 2025” da Kering, mentre Diane Kruger e Richard Linklater presenteranno i loro rispettivi film.

Il contributo italiano al festival

L’Italia avrà una presenza significativa al Festival di Cannes, con diverse star pronte a calcare il red carpet. “Fuori” di Mario Martone rappresenta l’unico film italiano in Concorso, e per questa occasione sono attese Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie. Anche Pierfrancesco Favino parteciperà con “Enzo” di Robin Campillo, mentre Alessandro Borghi sarà presente per “Testa o croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis.

La giuria del Concorso

La giuria del Concorso suscita grande interesse, con Juliette Binoche alla sua presidenza. Accanto a lei, nomi illustri come Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas e Jeremy Strong, noto per il suo ruolo nella serie “Succession“. La giuria della Camera d’Or, dedicata alle opere prime, sarà presieduta dalla regista Alice Rohrwacher, sorella di Alba, aggiungendo ulteriore prestigio a questa edizione del festival.

