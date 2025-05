Festival di Cannes 2025: tutto pronto per l’apertura con Robert De Niro e nuove regole

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes, uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno, è pronto a dare il via alla sua 78esima edizione. L’evento, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio, promette di essere un’importante vetrina per il cinema internazionale, con una particolare attenzione alle novità e ai cambiamenti che caratterizzano questa edizione. Tra le sorprese, la Palma d’onore alla carriera per Robert De Niro, che riceverà il prestigioso riconoscimento in una cerimonia che si preannuncia memorabile.

Le novità del festival: regole e cambiamenti

Quest’anno, il Festival di Cannes introduce alcune nuove regole che mirano a rendere l’evento più accessibile e inclusivo. Tra le modifiche più discusse, la possibilità per le donne di indossare scarpe basse al posto dei tacchi alti, una scelta che ha suscitato diverse reazioni. Queste novità si inseriscono in un contesto di cambiamento e modernizzazione, che il festival sta cercando di abbracciare per attrarre un pubblico sempre più variegato.

La cerimonia di apertura, condotta dall’attore Laurent Laffitte, vedrà la proiezione di “Partir un jour“, una commedia musicale francese che, sebbene non abbia un cast di grande richiamo internazionale, rappresenta un tentativo di portare freschezza e novità al festival. Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto il trionfo di titoli come “Emilia Perez” e “The Substance“, c’è grande attesa per questa nuova rassegna, che si propone di ripristinare la centralità di Cannes nel panorama cinematografico mondiale.

Robert De Niro: il protagonista della serata

Il vero protagonista della serata di apertura sarà senza dubbio Robert De Niro, che a 81 anni riceverà la Palma d’onore alla carriera. L’attore, noto per le sue interpretazioni iconiche in film come “Taxi Driver” e “C’era una volta in America“, sarà premiato da Leonardo Di Caprio, suo ex allievo e collega in “Killers of the Flower Moon“. Questo riconoscimento rappresenta un tributo alla carriera di De Niro, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. La sua presenza sulla Croisette è attesa con grande entusiasmo, e il pubblico spera di assistere a momenti emozionanti durante la cerimonia.

Le star sul tappeto rosso

Il tappeto rosso di Cannes non mancherà di brillare grazie alla presenza di numerose star di Hollywood. Tra i nomi più attesi, Tom Cruise, che si esibirà in una spettacolare apparizione per promuovere “Mission Impossible – The Final Reckoning“. Altri volti noti includono Nicole Kidman, Scarlett Johansson e Kristen Stewart, che debutterà come regista. La lista delle celebrità non si limita a queste, ma comprende anche Jodie Foster, Quentin Tarantino e i Duran Duran, promettendo un’atmosfera di glamour e celebrazione.

I film in concorso: una selezione variegata

Il concorso di quest’edizione presenta ventuno film, con una selezione che spazia da registi affermati come i Dardenne e Wes Anderson a nuovi talenti emergenti. Tra i film in gara, spicca “Fuori” di Mario Martone, che torna a Cannes dopo tre anni dall’uscita di “Nostalgia“. Inoltre, la sezione “Un certain regard” ospiterà opere come “Le città di pianura” di Francesco Sossai e “Testa o croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis. La giuria del concorso sarà presieduta da Juliette Binoche, un’icona del cinema francese, affiancata da Alba Rohrwacher, mentre la sorella Alice guiderà la giuria della Caméra d’Or, dedicata alle migliori opere prime.

Il Festival di Cannes 2025 si preannuncia come un evento ricco di emozioni e sorprese, con un programma variegato che promette di soddisfare gli appassionati di cinema di tutto il mondo. Gli aggiornamenti e le notizie dal festival saranno disponibili su ComingSoon.it e sui social media, fino alla cerimonia di premiazione del 24 maggio.

