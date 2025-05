Festival di Cannes 2025: tutto ciò che c’è da sapere sulla 78° edizione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes, uno dei più prestigiosi eventi cinematografici a livello mondiale, si prepara a dare il via alla sua 78° edizione dal 13 al 24 maggio 2025. La manifestazione, che trasforma la Croisette in un palcoscenico di star e film di alta qualità, promette di essere ricca di emozioni e sorprese. Con una giuria di alto profilo e una selezione di film attesi, Cannes si conferma come il centro nevralgico del cinema internazionale.

La giuria del Festival di Cannes 2025

Il 13 maggio segnerà l’inizio di una settimana dedicata al cinema, con l’attenzione rivolta non solo ai film in concorso, ma anche ai volti noti che calcheranno il red carpet. Quest’anno, la giuria sarà presieduta dall’attrice francese Juliette Binoche, che torna a Cannes dopo quarant’anni dal suo debutto nel film “Rendez-vous” di André Téchiné. Binoche ha espresso il suo entusiasmo per il ruolo, sottolineando l’importanza di condividere esperienze di vita con i membri della giuria e il pubblico.

Tra i film in concorso, spiccano titoli come “The Phoenician Scheme” di Wes Anderson, “Eddington” di Ari Aster, “Nouvelle Vague” di Richard Linklater e “Alpha” di Julia Ducournau. La pellicola di apertura sarà “Leave One Day“, diretta dalla regista esordiente Amélie Bonnin. L’Italia sarà rappresentata da “Fuori” di Mario Martone, con un cast che include Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie.

Oltre a Juliette Binoche, la giuria accoglierà nomi illustri come Alba Rohrwacher e sua sorella Alice, che presiederà la giuria della Caméra d’or, un premio dedicato alle opere prime. La giuria vedrà anche la partecipazione di Halle Berry, Payal Kapadia, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas e Jeremy Strong, tutti pronti a valutare le opere presentate.

Le star più attese sulla Croisette

L’inaugurazione del Festival di Cannes 2025 avrà come protagonista Robert De Niro, che non solo aprirà l’evento, ma riceverà anche la Palma d’Oro Onoraria. De Niro ha condiviso il suo affetto per il festival, sottolineando come Cannes unisca narratori e fan in un momento in cui il mondo sembra diviso.

Nicole Kidman sarà un’altra delle star di spicco, pronta a ricevere il premio Woman in Motion 2025 da Kering. La sua recente apparizione al Met Gala, con un nuovo taglio di capelli, ha già catturato l’attenzione dei media.

Il red carpet vedrà anche la presenza di altre celebrità, tra cui Jodie Foster, Josh O’Connor, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal e Austin Butler, tutti attesi per presentare i loro progetti. Inoltre, il cast di “The Phoenician Scheme” di Wes Anderson, tra cui Benicio del Toro, Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Benedict Cumberbatch e Scarlett Johansson, arricchirà ulteriormente l’evento. Scarlett Johansson presenterà anche la sua prima opera da regista, “Eleonor the Great“.

Come seguire il Festival di Cannes 2025

Per gli appassionati di cinema e di eventi sul red carpet, il Festival di Cannes offre diverse modalità di visione. Gli spettatori potranno seguire l’evento attraverso i canali ufficiali del festival e le piattaforme di streaming. Sky fornirà una copertura completa sui canali Sky TG24 e Sky Cinema, permettendo a tutti di vivere l’atmosfera di Cannes anche da casa.

Con un programma ricco di eventi e una giuria di alto profilo, il Festival di Cannes 2025 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e della cultura.

