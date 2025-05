Festival di Cannes 2025: Proiezioni e Eventi di Oggi, 16 Maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes, giunto alla sua 78ª edizione, continua a regalare emozioni e sorprese. Oggi, venerdì 16 maggio 2025, la manifestazione si arricchisce di proiezioni, eventi e incontri che celebrano il meglio della cinematografia internazionale. La selezione ufficiale e le varie sezioni parallele presentano una gamma di film che abbracciano diversi generi e culture, mentre la vivace città di Cannes si anima con eventi collaterali imperdibili.

Proiezioni principali in concorso

Selezione ufficiale

La giornata di oggi inizia con la proiezione di “Sirât” di Oliver Laxe, un’opera che invita alla riflessione. Ambientato nel deserto africano, il film affronta temi profondi legati alla spiritualità e all’esistenza umana. Laxe, noto per il suo approccio contemplativo, riesce a trasmettere un senso di vastità e introspezione attraverso le immagini e la narrazione.

Alle 15:00, il pubblico potrà assistere a “La Petite Dernière” di Hafsia Herzi. Questa commedia drammatica si concentra sull’emancipazione femminile e sulle dinamiche familiari, raccontando la storia di una giovane donna in cerca della propria identità. Herzi, con il suo stile narrativo incisivo, riesce a catturare le sfide e le gioie del percorso di crescita personale.

Infine, alle 18:45, sarà la volta di “Eddington” di Ari Aster. Questo film, un western oscuro e ironico, esplora le ossessioni di un astrofisico britannico nel primo Novecento. Aster, già noto per il suo approccio audace e innovativo, porta sul grande schermo una storia che unisce elementi di suspense e introspezione.

Un Certain Regard

La sezione “Un Certain Regard” offre una selezione altrettanto interessante. Si inizia alle 08:30 con “La Misteriosa Mirada del Flamenco” di Diego Céspedes, un film che esplora l’identità e la tradizione attraverso il flamenco, fornendo una visione unica della cultura spagnola. La pellicola si distingue per la sua capacità di coniugare danza e narrazione, creando un’esperienza visiva coinvolgente.

Alle 11:00, “The Plague” di Charlie Polinger affronta temi di isolamento e resilienza in un contesto distopico. Questo film invita a riflettere sulle dinamiche sociali in tempi di crisi, offrendo uno spunto di riflessione sulle sfide contemporanee. Infine, alle 16:00, “Tôi Yamanamino Hikari “ di Kei Ishikawa presenta un dramma giapponese che esplora la memoria e la perdita, con una narrazione delicata e visivamente evocativa.

Cannes Classics

Un momento imperdibile della giornata è la proiezione di “Hard Boiled” di John Woo, prevista per le 16:30. Questo celebre action movie del 1992, proiettato in una versione restaurata, celebra il cinema d’azione asiatico e l’impatto di Woo sul genere. La pellicola, nota per le sue sequenze d’azione mozzafiato, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati del genere.

Eventi speciali e ospiti

Oggi, il Festival di Cannes accoglie numerosi ospiti internazionali, tra cui registi, attori e produttori delle opere in concorso. Le conferenze stampa e i photocall si susseguiranno durante la giornata, offrendo al pubblico e alla stampa l’opportunità di incontrare i protagonisti del cinema mondiale. Questi eventi rappresentano un’occasione unica per approfondire le tematiche dei film e conoscere da vicino le personalità che li hanno creati.

Eventi collaterali

Oltre alle proiezioni, Cannes si anima con eventi collaterali che arricchiscono l’esperienza del festival. Le strade della città ospitano presentazioni, mostre e incontri che celebrano la cultura cinematografica. Questi eventi offrono un’importante opportunità di networking per professionisti del settore e appassionati di cinema, contribuendo a rendere il Festival di Cannes un punto di riferimento per la cinematografia internazionale.

La manifestazione continua a dimostrarsi un palcoscenico di rilevanza mondiale, dove il cinema si fonde con la cultura e l’arte, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

