Festival di Cannes 2025: La cerimonia di chiusura e i favoriti per la Palma d’Oro

La cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2025 si svolgerà domani, 27 maggio, a partire dalle 19.00, trasmessa su Sky Uno e sul sito ufficiale del festival. L’evento, che culminerà con la premiazione del film vincitore della Palma d’Oro, sarà condotto dall’attore e regista francese Laurent Lafitte. La presidentessa di giuria, Juliette Binoche, salirà sul palco intorno alle 20.00 per annunciare il film che si aggiudicherà il prestigioso riconoscimento. In attesa di scoprire il vincitore, si fa il punto sui film e gli attori favoriti di questa 78esima edizione.

I film in corsa per la Palma d’Oro

A un giorno dalla conclusione del festival, rimangono da visionare due film in concorso: Jeune méres dei fratelli Dardenne e The Mastermind di Kelly Reichardt. Entrambi i registi hanno già dimostrato il loro talento in passato, con i Dardenne che hanno conquistato la Palma d’Oro in due occasioni, nel 1999 con Rosetta e nel 2005 con L’enfant.

Jeune méres narra le vicende di cinque giovani madri, Jessica, Perla, Julie, Naïma e Ariane, che si trovano in una casa famiglia. Dall’altra parte, The Mastermind racconta la storia di un ladro di talento, interpretato da Josh O’Connor, ambientata negli anni ’70 in America, un periodo segnato dalle proteste contro la guerra del Vietnam e dal crescente movimento di liberazione femminile. Entrambi i titoli hanno il potenziale per ambire a uno dei premi principali, ma dovranno affrontare una concorrenza agguerrita, con molti esperti del settore che lodano l’alta qualità delle opere presentate quest’anno.

I favoriti per la Palma d’Oro: Sentimental Value e It Was Just an Accident

Secondo le previsioni di Vanity Fair Usa, il film che potrebbe aggiudicarsi la Palma d’Oro è Sentimental Value del regista norvegese Joachim Trier. La pellicola, che ha ricevuto ampi consensi dalla critica, è interpretata da Stellan Skarsgard, Renate Reinsve ed Elle Fanning e racconta una storia familiare ambientata nel mondo del teatro.

In competizione con Trier c’è It Was Just an Accident dell’iraniano Jafar Panahi, un thriller surreale che affronta tematiche sociali e politiche. La trama segue un regista appena uscito di prigione che riconosce uno dei suoi torturatori e decide di rapirlo. Questo film, che riflette le esperienze personali di Panahi, incarcerato nel 2022 per propaganda contro il regime iraniano, ha una forte valenza politica e potrebbe colpire la giuria.

Altri contendenti: Nouvelle Vague e The Secret Agent

IndieWire ha puntato i riflettori su Sirat del tedesco Oliver Laxe, un viaggio psichedelico di un padre e un figlio in Marocco alla ricerca della figlia scomparsa durante un rave nel deserto. Un’altra pellicola che potrebbe sorprendere è Nouvelle Vague di Richard Linklater, che celebra la lavorazione del capolavoro di Jean-Luc Godard Fino all’ultimo respiro.

Inoltre, Panahi ha buone possibilità di vincere, ma IndieWire menziona anche The Secret Agent del brasiliano Kleber Mendonça Filho. Questo film, ambientato durante la dittatura militare in Brasile negli anni ’70, segue la storia di Marcelo, un uomo in fuga dal regime, intrappolato in una spirale di paranoia e sospetto.

Le candidature per i premi di recitazione

Per quanto riguarda il premio per la Miglior attrice, Jennifer Lawrence è considerata la favorita per la sua interpretazione in Die, My Love di Lynne Ramsay, dove interpreta una madre che affronta la depressione post-partum. Le sue possibilità di vittoria sono elevate, così come quelle di ricevere una nomination agli Oscar 2026.

Altre attrici in lizza includono Léa Drucker, che interpreta una poliziotta nel film Dossier 137, e Renate Reinsve, protagonista di Sentimental Value.

Per il premio di Miglior attore, Wagner Moura, protagonista di The Secret Agent, è in pole position, seguito da Guillaume Marbeck, che interpreta Jean-Luc Godard in Nouvelle Vague. Joaquin Phoenix, nonostante una performance notevole in Eddington di Ari Aster, sembra avere poche chance, avendo già vinto il premio in passato. Josh O’Connor, protagonista di The History of Sound, potrebbe invece avere buone possibilità.

Il film Fuori di Mario Martone e le sue possibilità

Il film Fuori di Mario Martone, accolto positivamente dalla critica italiana e francese, non sembra avere molte chance di vincere al Festival di Cannes 2025. Tuttavia, la storia di Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino, ha suscitato l’interesse di Juliette Binoche. Anche se le probabilità di vittoria per la Palma d’Oro sono basse, il film potrebbe ottenere riconoscimenti per le interpretazioni di Golino e Matilda De Angelis, entrambe lodate per le loro performance. Variety ha descritto De Angelis come “elettrica” nel suo ruolo, suggerendo che potrebbe esserci una sorpresa per l’attrice bolognese.

