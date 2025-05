Festival di Cannes 2025: La 78ª edizione tra grandi film e nuove scoperte

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Dal 13 al 24 maggio 2025, il Festival di Cannes celebra la sua 78ª edizione, un evento di riferimento nel panorama cinematografico internazionale. Con una selezione ufficiale che comprende 22 film in competizione per la prestigiosa Palma d’Oro, la rassegna offre un’ampia gamma di opere provenienti da diverse nazioni. Quest’anno, il festival si distingue per la presenza di nomi noti del cinema e per l’emergere di talenti promettenti, rendendo l’evento un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema.

I film in concorso: un mix di tradizione e innovazione

Fuori di Mario Martone

Il film “Fuori“, diretto da Mario Martone, rappresenta l’unico contributo italiano in competizione. Questo lavoro è un tributo alla scrittrice Goliarda Sapienza e si distingue per la sua narrazione intensa e coinvolgente. Martone, già noto per il suo film “Il giovane favoloso“, riunisce un cast di attori di grande talento, tra cui Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie. La pellicola esplora non solo la vita della Sapienza, ma anche il contesto culturale e sociale in cui è vissuta, offrendo uno sguardo profondo sulla sua personalità e sul suo impatto nel panorama letterario italiano.

Romería di Carla Simón

“Romería” segna il terzo capitolo della trilogia autobiografica di Carla Simón, dopo i successi di “Estate 1993” e “Alcarràs“. Questo film segue la giovane Marina nel suo viaggio verso Vigo, dove si confronta con le sue radici familiari e il passato segnato dalla crisi dell’AIDS negli anni ’80. La pellicola promette di essere un racconto toccante e profondo, che affronta temi di memoria e identità, elementi chiave nella narrazione di Simón.

Eddington di Ari Aster

Dopo i successi di “Hereditary” e “Midsommar“, Ari Aster torna con “Eddington“, un dramma ambientato durante una pandemia. Con un cast di stelle, tra cui Joaquin Phoenix ed Emma Stone, il film si propone di esplorare le dinamiche umane in un contesto di crisi. La pellicola è attesa per la sua capacità di mescolare tensione e profondità emotiva, offrendo una riflessione sui rapporti interpersonali in tempi difficili.

La trama fenicia di Wes Anderson

Wes Anderson, noto per il suo stile unico e visivamente accattivante, presenta “La trama fenicia“. Questo film intreccia mistero e romanticismo, ambientato in un mondo stilizzato che caratterizza il lavoro del regista. La narrazione intricata e l’estetica distintiva promettono di catturare l’attenzione del pubblico, rendendo questa pellicola uno dei titoli più attesi della selezione ufficiale.

The Secret Agent di Kleber Mendonça Filho

Ambientato nel Brasile degli anni ’70, durante la dittatura militare, “The Secret Agent” segue le vicende di Marcelo, un accademico in fuga, interpretato da Wagner Moura. Il film combina elementi politici e personali, offrendo una riflessione profonda sulla memoria e sull’identità in un periodo storico complesso. La pellicola si preannuncia come un’importante testimonianza di un’epoca difficile.

Fuori concorso: grandi spettacoli e omaggi

Mission: Impossible – The Final Reckoning di Christopher McQuarrie

Tom Cruise torna sulla Croisette con “Mission: Impossible – The Final Reckoning“, l’ultimo capitolo della saga dedicata a Ethan Hunt. Questo film promette sequenze d’azione mozzafiato e un finale che chiude una delle serie più iconiche del cinema d’azione. Gli appassionati possono aspettarsi un mix di adrenalina e spettacolarità, tipico delle produzioni di McQuarrie.

Highest 2 Lowest di Spike Lee

Spike Lee presenta “Highest 2 Lowest“, un dramma sociale che vede protagonista Denzel Washington. La pellicola affronta le disuguaglianze e le tensioni presenti nella società americana contemporanea, promettendo di essere un’opera potente e coinvolgente. Lee, noto per il suo impegno politico e sociale, offre uno sguardo incisivo sulle problematiche attuali.

Un Certain Regard: nuove voci e sguardi originali

Homebound di Neeraj Ghaywan

“Homebound“, diretto da Neeraj Ghaywan e prodotto da Martin Scorsese, è una delle opere più attese nella sezione Un Certain Regard. Con attori come Janhvi Kapoor e Ishaan Khatter, il film esplora temi di identità e appartenenza, offrendo una prospettiva profonda sulla società indiana contemporanea. La narrazione si preannuncia intensa e ricca di significato.

Sirat di Oliver Laxe

“Sirat” racconta la storia di un padre in cerca della figlia, ambientato tra la Spagna e il Marocco. La pellicola, diretta da Oliver Laxe, promette di immergere il pubblico in un viaggio tra rave e paesaggi desertici, con una narrazione visivamente affascinante e coinvolgente.

Testa o croce?

Dopo il successo di “Re Granchio“, il duo di registi italo-americani Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis torna a Cannes con “Testa o croce?“, un western ambientato in Italia. Ispirato dalla tournée di Buffalo Bill nel nostro paese tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, il film vede nel cast John C. Reilly nel ruolo del celebre showman, affiancato da Nadia Tereszkiewicz e Alessandro Borghi.

Cannes Classics: omaggi ai maestri

Aranyer Din Ratri di Satyajit Ray

Il classico del 1970 “Aranyer Din Ratri” torna a Cannes in una versione restaurata, presentata dalla Film Heritage Foundation. L’attrice originale Sharmila Tagore parteciperà all’evento, offrendo l’opportunità di riscoprire un capolavoro del cinema indiano, che continua a influenzare generazioni di cineasti.

The Gold Rush di Charlie Chaplin

In occasione del centenario, Cannes celebra “The Gold Rush” con una proiezione speciale. Questo film, uno dei più iconici della storia del cinema, rappresenta un omaggio a Charlie Chaplin e alla sua straordinaria carriera, richiamando l’attenzione su un’opera che ha segnato un’epoca.

Premi e riconoscimenti

Il festival si apre con “Leave One Day“, una commedia francese diretta da Amélie Bonnin, e vede Juliette Binoche presiedere la giuria. Un momento di particolare rilevanza sarà l’assegnazione della Palma d’Oro alla carriera a Robert De Niro, a quasi 50 anni dalla sua vittoria con “Taxi Driver“. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza del festival nel celebrare non solo i film, ma anche le carriere di artisti che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!