Festival di Cannes 2025: La 78ª edizione tra cinema e sostenibilità

Il Festival di Cannes, uno degli eventi cinematografici più prestigiosi al mondo, ha aperto le sue porte per la 78ª edizione, che si svolge dal 13 al 24 maggio 2025 nella suggestiva cornice della Costa Azzurra. Con una selezione di film di grande attesa e un red carpet che punta alla sostenibilità, il festival si conferma come un punto di riferimento nel panorama culturale internazionale. Quest’anno, l’attenzione è rivolta non solo ai film in concorso, ma anche alle nuove regole che regolano l’accesso al red carpet, rendendo l’evento ancora più attuale e in linea con le sfide contemporanee.

Date e cerimonie

Il festival è iniziato il 13 maggio con una cerimonia di apertura che ha visto la proiezione di “Leave One Day“, un film francese diretto da Amélie Bonnin. La manifestazione culminerà il 24 maggio con la cerimonia di chiusura, durante la quale verrà assegnata la Palma d’Oro, il premio più ambito della kermesse. A condurre le serate inaugurale e finale è l’attore e regista francese Laurent Lafitte, già noto per il suo ruolo di padrino nell’edizione del 2016. La giuria del concorso principale è presieduta dall’attrice Juliette Binoche, affiancata da nomi di spicco come Halle Berry, Jeremy Strong, Alba Rohrwacher e Carlos Reygadas. Un momento toccante è stato l’omaggio a Robert De Niro, che ha ricevuto la Palma d’Oro Onoraria per celebrare la sua straordinaria carriera e il suo contributo al cinema.

Film in concorso

La Selezione Ufficiale del festival comprende 19 film provenienti da diverse nazioni, tutti pronti a competere per la Palma d’Oro. Tra i titoli in evidenza troviamo “Fuori” di Mario Martone, un biopic che racconta la vita di Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino, e il film “The Phoenician Scheme” di Wes Anderson, un’avventura stilizzata con un cast corale che include Michael Cera e Mia Threapleton. Altri film degni di nota sono “Eddington” di Ari Aster, un western psicologico che esplora le tensioni tra uno sceriffo e un sindaco, e “Nouvelle Vague” di Richard Linklater, un omaggio al cinema francese degli anni ‘60. Julia Ducournau presenta “Alpha“, un thriller che promette di sorprendere il pubblico, mentre Joachim Trier offre “Sentimental Value“, una riflessione sulle dinamiche familiari. “The Secret Agent” di Kleber Mendonça Filho, ambientato nel Brasile degli anni ‘70, e “Romería” di Carla Simón, che racconta le tradizioni religiose spagnole, completano un programma ricco e variegato.

Sezioni parallele e debutti alla regia

La sezione “Un Certain Regard” si distingue per la presentazione di opere innovative e sguardi originali sul cinema contemporaneo. Tra i film selezionati, “Eleanor the Great” segna il debutto alla regia di Scarlett Johansson, che affronta temi di crescita personale. Kristen Stewart presenta “The Chronology of Water“, un adattamento del memoir di Lidia Yuknavitch, mentre Harris Dickinson esordisce alla regia con “Urchin“, un racconto di formazione ambientato in un contesto urbano difficile. “Le città di pianura” di Francesco Sossai e “Testa o croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis offrono una riflessione sulla casualità e le scelte della vita, mentre “My Father’s Shadow” di Akinola Davies Jr. esplora le tradizioni culturali africane. Infine, “Once Upon a Time in Gaza” di Tarzan e Arab Nasser racconta la vita quotidiana in una zona di conflitto, offrendo uno sguardo intimo e profondo.

Eventi speciali e omaggi

Fuori concorso, il festival presenta una serie di proiezioni attese, tra cui “Mission: Impossible – The Final Reckoning” di Christopher McQuarrie, l’ultimo capitolo della saga con Tom Cruise, e “Highest 2 Lowest” di Spike Lee, un’opera che riflette sulle disuguaglianze sociali negli Stati Uniti. “Vie Privée” di Rebecca Zlotowski esplora le sfumature delle relazioni personali, mentre l’omaggio a Robert De Niro con la Palma d’Oro Onoraria celebra la sua lunga e illustre carriera nel cinema.

Novità sul red carpet

Il red carpet di Cannes 2025 si distingue per la presenza di star internazionali e per l’attenzione alla sostenibilità. Molti attori e registi hanno scelto abiti realizzati con materiali eco-friendly, sottolineando l’importanza della responsabilità ambientale nel mondo dello spettacolo. Tra le presenze più attese ci sono Jennifer Lawrence, protagonista del film “Die, My Love” di Lynne Ramsay, e Tom Cruise, che ha presentato l’ultimo capitolo di “Mission: Impossible“, ricevendo una standing ovation. Scarlett Johansson e Kristen Stewart, entrambe al debutto come registe, hanno attirato l’attenzione dei media e del pubblico, rendendo il red carpet un momento di grande interesse.

Film italiani in concorso

L’Italia è rappresentata in concorso da “Fuori” di Mario Martone, mentre nella sezione “Un Certain Regard” si possono trovare “Testa o croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, e “Le città di pianura” di Francesco Sossai. Questi film evidenziano il talento e la creatività del panorama cinematografico italiano, contribuendo a rendere il festival ancora più variegato e interessante.

Nuove regole sul red carpet

Quest’anno, il Festival di Cannes ha introdotto nuove regole per il red carpet, vietando abiti trasparenti e nudità, oltre a strascichi e selfie. Le scarpe senza tacco sono invece consentite, segnando un cambiamento significativo nella tradizione del festival e riflettendo un approccio più moderno e inclusivo.

