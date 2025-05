Festival di Cannes 2025: i titoli della sezione Cannes Classics dedicati al patrimonio cinematografico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes, uno degli eventi più prestigiosi nel panorama cinematografico mondiale, si prepara ad accogliere la sua 78esima edizione. Tra le varie sezioni, Cannes Classics si distingue per la sua attenzione al cinema di patrimonio e ai documentari dedicati al mondo del grande schermo. Curata da Thierry Frémaux e Gerald Duchaussoy, questa sezione è sempre l’ultima a essere annunciata, creando attesa tra gli appassionati. Quest’anno, il programma ha suscitato particolare interesse, promettendo di soddisfare le aspettative di tutti coloro che parteciperanno al festival.

La celebrazione del cinema classico

A inaugurare il festival sarà “La febbre dell’oro” di Charlie Chaplin, un film iconico che celebra il suo centenario con una versione restaurata in 4K. Questo capolavoro non solo rappresenta un momento fondamentale nella storia del cinema, ma offre anche un’opportunità unica per rivivere le emozioni di un’epoca passata attraverso una qualità visiva senza precedenti. La scelta di Chaplin come film di apertura sottolinea l’importanza del patrimonio cinematografico e il suo impatto duraturo sulla cultura contemporanea.

I restauri in programma

Oltre al film di Chaplin, Cannes Classics presenterà una serie di restauri di opere significative. Tra questi, “Amores Perros” di Alejandro G. Iñárritu, che celebra il suo 25esimo anniversario, rappresenta un’importante pietra miliare nel cinema messicano. La pellicola ha avuto un impatto notevole, influenzando generazioni di cineasti e spettatori.

Un altro titolo di rilievo è “The Arch” di T’ang Shushue, una delle poche registe donne indipendenti del cinema di Hong Kong negli anni Sessanta e Settanta. Questo film offre uno sguardo prezioso sulla storia del cinema asiatico e sul contributo delle donne in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.

Altri restauri degni di nota includono “Dogma” di Kevin Smith, “Sunshine” di István Szabó, e “Yi Yi” di Edward Yang, il quale ha valso al regista taiwanese il premio per la migliore regia nel 2000. “Hard Boiled” di John Woo, un capolavoro del cinema d’azione, e “Merlusse” di Marcel Pagnol, che celebra il 50° anniversario della morte del regista, arricchiscono ulteriormente il programma.

Film e documentari da non perdere

La selezione di Cannes Classics non si limita ai restauri, ma include anche una varietà di documentari sul cinema. Questi film offrono uno sguardo approfondito sulla storia e l’evoluzione del settore, esplorando temi e figure che hanno segnato il panorama cinematografico. Tra i titoli presentati, ci saranno opere che trattano di registi, attori e movimenti che hanno influenzato il modo in cui il cinema viene percepito e apprezzato.

In aggiunta, il festival ospiterà due film western diretti da George Sherman, scelti dall’ospite d’onore Quentin Tarantino. I film “Red Canyon” e “Comanche Territory” saranno oggetto di discussione tra Tarantino e il critico Elvis Mitchell, offrendo un’opportunità unica per esplorare il valore di questi lavori nel contesto della storia del cinema.

Un evento imperdibile per gli appassionati

Con un programma così ricco e variegato, Cannes Classics si conferma come una sezione fondamentale del Festival di Cannes. Gli appassionati di cinema avranno l’opportunità di immergersi in opere che hanno segnato la storia del grande schermo, riscoprendo film che continuano a influenzare la cultura contemporanea. La manifestazione, che si svolgerà in Francia, rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare il patrimonio cinematografico e riflettere sull’evoluzione del cinema nel corso degli anni.

