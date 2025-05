Festival di Cannes 2025: Giornata di novità con Kristen Stewart e Ari Aster

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes del 2025 si presenta come un palcoscenico di emozioni e novità, con eventi che catturano l’attenzione degli appassionati di cinema. Oggi, venerdì 16 maggio, la manifestazione offre un mix di opere attese e debutti significativi, tra cui il primo film da regista di Kristen Stewart e un documentario che racconta la vita di Bono. Scopriamo insieme i dettagli di questa giornata ricca di eventi.

Kristen Stewart fa il suo esordio alla regia

Kristen Stewart, attrice di fama internazionale, si prepara a una nuova avventura professionale con il suo debutto alla regia. Il suo film, intitolato The Chronology of Water, è uno dei titoli più attesi del festival e sarà presentato nella sezione Un Certain Regard. Questo progetto segna un passo importante nella carriera di Stewart, che ha già dimostrato il suo talento interpretativo in numerose pellicole. La regista, visibilmente emozionata, porterà sul grande schermo una storia profonda e personale, ispirata all’omonimo romanzo di Jenny Diski. Gli spettatori sono ansiosi di vedere come la Stewart tradurrà la sua visione artistica in immagini e narrazione.

Ari Aster torna con Eddington

Il concorso di Cannes accoglie anche il ritorno di Ari Aster, un regista che ha già conquistato il pubblico con il suo stile unico e le sue storie inquietanti. Aster presenta Eddington, un film che vanta un cast di eccezione, con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal nei ruoli principali. La pellicola promette di esplorare temi complessi e di sfidare le convenzioni del genere, mantenendo il marchio di fabbrica del regista. Con la sua capacità di mescolare horror e dramma psicologico, Aster si prepara a sorprendere nuovamente il pubblico di Cannes.

Il documentario su Bono: un viaggio nella vita del musicista

Un altro evento significativo della giornata è la presentazione del documentario Bono: Stories of Surrender, diretto da Andrew Dominik. Questo film offre uno sguardo intimo sulla vita e la carriera del frontman degli U2, esplorando le sue esperienze personali e professionali. Il documentario, che sarà disponibile su AppleTv+, si propone di raccontare non solo la musica di Bono, ma anche il suo impegno sociale e le sue battaglie personali. La combinazione di cinema e musica continua a essere un elemento distintivo del Festival di Cannes, e questo progetto non fa eccezione.

Aggiornamenti dal Festival: il video diario di Mauro Donzelli

Per rimanere aggiornati su quanto accade al Festival di Cannes, è possibile seguire il video diario di Mauro Donzelli. Attraverso i suoi reportage, Donzelli offre uno sguardo privilegiato sugli eventi della giornata, fornendo dettagli e commenti sui film presentati e sulle personalità presenti. Questo formato permette agli spettatori di vivere l’atmosfera del festival e di scoprire le novità in tempo reale, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

La giornata di oggi al Festival di Cannes si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, con opere che promettono di lasciare il segno nel panorama cinematografico internazionale.

