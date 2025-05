Festival di Cannes 2025: Die, My Love di Lynne Ramsay tra i film più attesi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Festival di Cannes 2025 si avvicina e tra i titoli più attesi si distingue “Die, My Love“, un’opera della regista scozzese Lynne Ramsay. Il film, che ha già catturato l’attenzione del pubblico, ha recentemente rilasciato una clip ufficiale, rivelando la collaborazione tra due grandi nomi di Hollywood: Jennifer Lawrence e Robert Pattinson. Questo lungometraggio promette di essere un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente.

La trama di die, my love

“Die, My Love” trae ispirazione dall’omonimo romanzo della scrittrice argentina Ariana Harwicz, pubblicato nel 2017. La storia si svolge in una provincia rurale della Francia, un ambiente che, sebbene sembri tranquillo, è pervaso da tensioni emotive e conflitti interiori. La regista Lynne Ramsay, nota per il suo stile visivo distintivo e inquietante, ha scelto di girare il film con un rapporto d’aspetto di 1.33:1, utilizzando la rara pellicola Kodak Ektachrome. Questa scelta conferisce al film una fotografia nostalgica e straniante, in perfetta sintonia con la narrazione cruda e disturbante.

La protagonista, interpretata da Jennifer Lawrence, è una giovane madre che si trova sull’orlo di un collasso psicologico, schiacciata dal peso della maternità e da un matrimonio opprimente. Al suo fianco, Robert Pattinson interpreta il marito, mentre LaKeith Stanfield veste i panni dell’amante. Il cast è completato da due leggende del cinema, Sissy Spacek e Nick Nolte, che ricoprono ruoli ancora avvolti nel mistero.

La sceneggiatura e la produzione

La sceneggiatura di “Die, My Love” è frutto della collaborazione tra Lynne Ramsay e Enda Walsh. Il progetto è supportato da una squadra di produzione di alto livello, che include nomi come Justine Ciarrocchi, Jennifer Lawrence con la sua casa di produzione Excellent Cadaver, e il celebre Martin Scorsese, insieme ad Andrea Calderwood e Black Label Media, che ha fornito il supporto finanziario. Nonostante l’anticipazione, il film non ha ancora trovato un distributore ufficiale, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.

Il ritorno di lynne ramsay

Con “Die, My Love”, Lynne Ramsay torna dietro la macchina da presa dopo il successo di “A Beautiful Day” del 2017, che ha ricevuto riconoscimenti a Cannes, tra cui il premio per la Miglior Sceneggiatura e la Palma d’Oro per la miglior interpretazione maschile a Joaquin Phoenix. La regista ha dimostrato di saper creare opere intense e visivamente potenti, e le aspettative per il suo nuovo film sono elevate.

Altri film in concorso al festival di cannes 2025

Oltre a “Die, My Love”, il Festival di Cannes 2025 presenterà una selezione di film intriganti. Tra i concorrenti nella selezione ufficiale si segnala “Mother and Child” di Saeed Roustaee, che racconta la storia di un’infermiera vedova, interpretata da Parinaz Izadyar, alle prese con un figlio difficile e una tragedia inaspettata che cambierà il corso della sua vita.

Nella sezione “Un Certain Regard“, Kristen Stewart farà il suo debutto alla regia con “The Chronology of Water”, un adattamento delle memorie di Lidia Yuknavitch. Altri titoli di rilievo includono “Love Me Tender” di Anna Cazenave Cambet, “Un Poeta” diretto da Simón Mesa Soto e “I Only Rest In The Storm ” di Pedro Pinho. Con una line-up così ricca, il Festival di Cannes 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti del cinema.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!