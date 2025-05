Festival di Cannes 2025: Bilanci e Sorprese tra Successi e Flop

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes 2025 ha chiuso i battenti, lasciando dietro di sé una scia di emozioni e valutazioni contrastanti. Mentre alcuni film hanno confermato le aspettative, altri hanno deluso, dimostrando che nel mondo del cinema non esistono certezze. In questo articolo, esploreremo i film che hanno fatto parlare di sé, sia in positivo che in negativo, analizzando le performance dei registi e degli attori coinvolti.

I film che hanno conquistato il pubblico

Tra i film che hanno riscosso un notevole successo, spicca “Sentimental Value” di Joachim Trier. Già noto per il suo talento, il regista norvegese ha saputo sorprendere il pubblico con una storia avvincente che ruota attorno a un regista di culto e al suo difficile rapporto con la paternità. La pellicola ha ricevuto il Grand Prix e ha ottenuto un’accoglienza calorosa, culminata in 19 minuti di applausi. La presenza di Elle Fanning nel cast ha certamente contribuito a catturare l’attenzione, rendendo il film uno dei più applauditi della manifestazione.

Un altro titolo che ha brillato è “O agente secreto” di Kleber Mendonça Filho, che ha portato a casa il premio per il miglior regista. Ambientato durante la dittatura brasiliana del 1977, il film segue Marcelo, interpretato da Wagner Moura, in una fuga da São Paulo verso Recife. La pellicola ha dimostrato la vitalità del cinema brasiliano, consolidando il suo posto nel panorama cinematografico internazionale.

Le performance da ricordare

Un altro film che ha catturato l’attenzione è “Dossier 137” di Dominik Moll, che ha visto la straordinaria performance di Léa Drucker. Nonostante il premio per la migliore attrice sia andato a Nadia Melliti per “Le petit dernier“, Drucker è stata considerata una vincitrice morale per la sua interpretazione intensa e coinvolgente. Anche Jodie Foster ha brillato nel suo ruolo di psicoanalista detective in “Vie privée“, un mix di generi diretto da Rebecca Zlotowski, dimostrando la sua versatilità anche in una commedia.

I flop inattesi del festival

Nonostante le numerose sorprese positive, il Festival di Cannes 2025 ha visto anche film che non hanno raggiunto le aspettative. “La trama fenicia” di Wes Anderson, con un cast stellare che include Benicio Del Toro, Scarlett Johansson e Tom Hanks, ha deluso molti critici e spettatori. Il film, che doveva offrire un ritratto incisivo di un cinico magnate, ha invece lasciato un senso di spreco di talento.

Allo stesso modo, “Eddington” di Ari Aster, noto per il suo stile distintivo, ha visto un’accoglienza tiepida nonostante la presenza di attori di spicco come Joaquin Phoenix e Emma Stone. La pellicola non ha saputo catturare l’interesse del pubblico, lasciando molti a chiedersi se le aspettative fossero state troppo elevate.

Le delusioni di alcuni registi

Julia Ducournau ha affrontato una doppia delusione con “Alpha“, un film che ha visto la partecipazione di attori di talento come Tahar Rahim e Golshifteh Farahani. Nonostante le aspettative elevate, la pellicola non ha raggiunto il successo sperato, non riuscendo a replicare il clamore suscitato da “Titane“, che le era valso la Palma d’oro nel 2021. La regista ha dovuto affrontare critiche e delusioni, dimostrando che il mondo del cinema è imprevedibile.

I film che hanno fatto discutere

Tra i film più controversi, “Yes” di Nadav Lapid ha suscitato dibattiti accesi. Presentato nella sezione Quinzaine des cinéastes, il film offre un ritratto critico della società israeliana, affrontando temi delicati con una narrazione audace. “Classe moyenne” di Antony Cordier, invece, esplora il conflitto tra una famiglia benestante parigina e i custodi della loro villa in Provenza, mescolando elementi di commedia e dramma. Infine, “Love me tender” di Anna Cazenave Cambet ha presentato una lotta intensa tra ex partner per l’affidamento del figlio, richiamando alla mente il classico “Kramer contro Kramer“.

Il Festival di Cannes 2025 ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di sorprendere e sfidare le aspettative, confermando il suo status di evento imperdibile nel panorama cinematografico mondiale.

