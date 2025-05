Festival della Tv di Dogliani 2025: un evento dedicato a televisione, cultura e dialogo umano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 23 al 25 maggio 2025, la cittadina di Dogliani, in Piemonte, si trasformerà in un centro pulsante di eventi dedicati al mondo della televisione, del giornalismo e della cultura. La 14ª edizione del Festival della Tv di Dogliani accoglierà oltre 130 ospiti e più di 56 appuntamenti, tutti incentrati sul tema “Ritrovarsi”, che invita a riscoprire l’importanza del contatto umano e del dialogo autentico in un’epoca caratterizzata dalla digitalizzazione e dalla distanza sociale.

Programma del festival: tre giorni di eventi

Il Festival si articolerà in tre giornate ricche di incontri, dibattiti e spettacoli, offrendo un programma variegato e stimolante. Venerdì 23 maggio, l’apertura sarà caratterizzata dall’anteprima de “Le ricette di Arturo e Kiwi 5”, un evento riservato alle scuole locali, seguito dalla consegna del Premio Ente Turismo Langhe&Roero. La giornata proseguirà con incontri di alto profilo, tra cui quelli con Francesca Fialdini e Ludovico Einaudi, che dialogherà con Aldo Cazzullo. Ornella Muti sarà intervistata da Steve Della Casa, mentre Carlo Conti svelerà i retroscena del Festival di Sanremo 2025. Infine, un dialogo tra Noa e Gad Lerner affronterà temi di grande attualità come pace, identità e il potere dell’arte.

Il sabato, 24 maggio, il programma prevede dibattiti focalizzati su democrazia e informazione, con la partecipazione di Corrado Formigli, Francesco Cancellato e Antonio Padellaro. Seguirà un incontro dedicato a “Sky Tg24 Revolution” con Giuseppe De Bellis. Nel pomeriggio, Pierluigi Diaco sarà intervistato da Chiara Maffioletti, mentre Giampaolo Rossi e Luciano Fontana discuteranno del futuro della Rai. Un panel con direttori di testate giornalistiche affronterà il tema “L’informazione nell’era Trump”. La giornata si concluderà con un’intervista a Stefano De Martino da parte di Antonio Dipollina e un incontro con Mara Venier.

Domenica 25 maggio, il Festival continuerà con ulteriori incontri e dibattiti. Tra i momenti salienti, la consegna del Premio Innovazione – Pulsee Luce e Gas ad Aldo Cazzullo e del Premio Ambiente – CORIPET a Donatella Bianchi. Una novità di quest’anno sarà la Dogliani TV Run, una corsa/camminata non competitiva aperta a tutti, organizzata in collaborazione con A.S.D. Pam Mondovì, che offrirà un’opportunità di partecipazione attiva per i visitatori.

Ospiti di rilievo: un parterre d’eccezione

Il Festival della Tv di Dogliani 2025 si distingue per la presenza di numerosi protagonisti del panorama dell’informazione e dello spettacolo. Tra i giornalisti e i direttori di testata che parteciperanno, si annoverano nomi di spicco come Enrico Mentana, Corrado Formigli, Antonio Padellaro, Francesco Cancellato e Mario Calabresi. Altri nomi noti includono Andrea Malaguti, Annalisa Bruchi, Gad Lerner, Michele Brambilla, Emiliano Fittipaldi, Giuseppe De Bellis, Luciano Fontana, Mario Sechi e Urbano Cairo.

Nel mondo dello spettacolo, il Festival accoglierà figure di grande richiamo come Mara Venier, Francesca Fialdini, Stefano De Martino, Alberto Matano, Veronica Gentili, Pierluigi Diaco, Giorgio Locatelli, Carlo Conti, Tommaso Zorzi, Diodato, Nek e Diego Bianchi, noto come Zoro. La musica avrà un ruolo centrale, con la partecipazione di artisti come Ludovico Einaudi, Mauro Pagani, Diodato e Bunna, che contribuiranno a rendere l’atmosfera del Festival ancora più coinvolgente.

Il Festival della Tv di Dogliani 2025 si conferma quindi un appuntamento imperdibile per gli appassionati di televisione, giornalismo e cultura, offrendo un’occasione unica di incontro e confronto con alcuni dei più importanti protagonisti del panorama mediatico italiano.

