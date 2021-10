Festa del Cinema di Roma 2021: presentato il programma

É stato presentato oggi in conferenza streaming il programma della Festa del Cinema di Roma 2021, che si svolgerà dal 14 al 24 ottobre 2021 presso l’Auditorium Parco della Musica e molti altri luoghi e realtà culturali della Capitale. Hanno presenziato il Direttore Artistico Antonio Monda e la Presidente della Fondazione Cinema per Roma Laura Delli Colli.

Festa del Cinema di Roma 2021: 23 film per la Selezione Ufficiale

Sono 23 i film della Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2021 diversificati per genere, autori già affermati e registi emergenti. Anche in quella che è la sedicesima edizione, oltre alla presenza di importanti anteprime, un ruolo di rilievo rivestiranno: gli Incontri Ravvicinati con autori, attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale; la Retrospettiva, i Restauri, gli Omaggi e i numerosi eventi che comporranno il programma della manifestazione. Parallelamente alla Festa del Cinema di Roma, Alice nella città ospiterà una serie di pellicole per giovanissimi.

Il volto dell’immagine ufficiale di questa edizione è quello di Uma Thurman in omaggio all’attrice e alla sua straordinaria performance in “Kill Bill: Volume 2” di Quentin Tarantino.

I luoghi della Kermesse

Come di consueto l’Auditorium Parco della Musica sarà il “palcoscenico” principale della manifestazione con i 1300 mq del viale che conduce alla Cavea trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo. Le Sale Sinopoli, Petrassi,

Teatro Studio Gianni Borgna e Spazio AuditoriumArte ospiteranno le anteprime, che si svolgeranno anche al

MAXXI, alla Casa del Cinema, Palazzo Merulana, al Teatro dell’Opera di Roma fino a Scena.

Torneranno le proiezioni al My Cityplex Savoy e al Teatro Palladium, presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con MediCinema Italia Onlus, quelle a Rebibbia Nuovo Complesso e nelle dodici Case rifugio della Regione Lazio. La Festa si svolgerà anche a Palazzo Migliori, presso lo Spazio Rossellini, il “Mattatoio”, il

Cinema Quattro Fontane, il Ferrero, il Cinema Adriano, l’Hotel de Russie, coinvolgendo, dal centro alla

periferia, tre note librerie indipendenti (Tomo Libreria Caffè, Acilia libri, L’ora di libertà).

Oltre ai luoghi fisici, ce ne sarà uno virtuale, come lo scorso anno, con una sala on line a capienza limitata

Come lo scorso anno, la Festa del Cinema avrà a disposizione una sala virtuale a capienza limitata, per seguire una parte del programma on demand (online a partire da lunedì 12 ottobre, all’indirizzo https://digital.romacinemafest.org/. Sarà possibile acquistare il biglietto online registrandosi sulla piattaforma.

L’impegno sociale e ambientale

Grazie a Save the Children si svolgerà sul red carpet un evento di sensibilizzazione per tenere accesi i riflettori sui bambini afghani e su tutti i bambini in condizione di bisogno. A Villa Miani si terrà un Charity Gala Dinner a sostegno della Fondazione Telethon e Croce Rossa Italiana. La mostra fotografica AFGHANA, organizzata presso

l’Auditorium, racconterà la realizzazione da parte di EMERGENCY di un centro di maternità nell’isolata

Valle del Panjshir. A Palazzo Migliori ci sarà una proiezione speciale per i senza dimora. Presso il

Villaggio del Cinema, all’Auditorium Parco della Musica, una fila di “poltrone rosse” indicheranno un sostegno per le

interpreti donne nel periodo di assenza dal lavoro durante la gravidanza. Grazie al

supporto di AQuachiara l’iniziativa “Go Plastic Free” consentirà, infine, di limitare il consumo delle plastica durante la manifestazione.

Tra i film della Selezione Ufficiale, gli spettatori assegneranno il Premio del Pubblico FS, Official

Sponsor della Festa, utilizzando l’APP ufficiale della Festa del Cinema “Rome Film Fest” (disponibile

per iOS e Android) e attraverso il sito www.romacinemafest.it.

IL PROGRAMMA COMPLETO

SELEZIONE UFFICIALE

THE EYES OF TAMMY FAYE di Michael Showalter, Stati Uniti, 2021, 126’ (Film di apertura)

Cast: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones, Vincent D’Onofrio, Sam Jaeger, Fredric Lehne

L’ARMINUTA | GIRL RETURNED – L’ARMINUTA di Giuseppe Bonito, Italia, Svizzera, 2021, 110’

Cast: Sofia Fiore, Carlotta De Leonardis, Vanessa Scalera, Fabrizio Ferracane, Elena Lietti, Andrea

Fuorto, Stefano Petruzziello, Giovanni Francesco Palombaro Fiorita

BECOMING COUSTEAU di Liz Garbus, Stati Uniti, 2021, 93’ (Documentario)

C’MON C’MON di Mike Mills, Stati Uniti, 2021, 108’

Cast: Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman, Scoot McNairy, Molly Webster, Jaboukie

Young-White

CHARLOTTE di Éric Warin, Tahir Rana, Canada, Francia, Belgio, 2021, 92’

Con le voci di: Keira Knightley, Brenda Blethyn, Jim Broadbent, Sam Claflin, Eddie Marsan, Helen

McCrory, Sophie Okonedo, Mark Strong

CYRANO di Joe Wright, Regno Unito, Italia, Canada, Stati Uniti, 2021, 124’

Cast: Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr., Ben Mendelsohn

FARHA di Darin J. Sallam, Giordania, Svezia, Arabia Saudita, 2021, 92’

Cast: Karam Taher, Ashraf Barhom, Ali Suliman, Tala Gammoh, Majd Eid, Samuel Kaczorowski

FRANK MILLER – AMERICAN GENIUS di Silenn Thomas, Stati Uniti, 2021, 109’ (Documentario)

JAG ÄR ZLATAN | I AM ZLATAN | ZLATAN di Jens Sjögren, Svezia, 2021, 100’

Cast: Granit Rushiti, Dominic Andersson Bajraktati, Cedomir Glisović, Merima Dizdarević, Linda Haziri,

Selma Mesanović

LES JEUNES AMANTS | THE YOUNG LOVERS di Carine Tardieu, Francia, Belgio, 2021, 112’

Cast: Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France, Florence Loiret-Caille, Sharif Andura, Sarah

Henochsberg

THE LOST LEONARDO

di Andreas Koefoed, Danimarca, Francia, Svezia, 2021, 100’ (Documentario)

MEDITERRÁNEO | MEDITERRANEO: THE LAW OF THE SEA | OPEN ARMS – LA LEGGE DEL MARE

di Marcel Barrena, Spagna, Grecia, 2021, 112’

Cast: Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Àlex Monner, Melika Foroutan

MI NOVIA ES LA REVOLUCIÓN | MY GIRL IS THE REVOLUTION

di Marcelino Islas Hernández, Messico, 2021, 104’

Cast: Sofía Islas Herrerías, Ana Valeria Becerril, Flor Edwarda Gurrola, Martha Claudia Moreno, Renata

López, Mauro Sanchez Navarro

NORDSJØEN | THE NORTH SEA di John Andreas Andersen, Norvegia, 2021, 100’

Cast: Kristine Kujath Thorp, Rolf Kristian Larsen, Anders Baasmo Christiansen, Henrik Bjelland, Bjørn

Floberg, Anneke von der Lippe

PASSING

di Rebecca Hall, Stati Uniti, 2021, 98’

Cast: Tessa Thompson, Ruth Negga, André Holland, Bill Camp, Gbenga Akinnagbe, Antoinette CroweLegacy, Alexander Skarsgård

UNA PELÍCULA SOBRE PAREJAS | A FILM ABOUT COUPLES

di Natalia Cabral, Oriol Estrada, Repubblica Dominicana, 2021, 88’

PROMISES

di Amanda Sthers, Italia, 2021, 113’

Cast: Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno, Cara Theobold, Kris Marshall, Deepak Verma, Leon

Hesby, Ginnie Watson

SAMI

di Habib Bavi Sajed, Iran, 2021, 75’

Cast: Saeed Negravi, Amineh Abeyyat, Mina Daqaqeleh

TERRORIZERS

di Ho Wi-ding, Taiwan, 2021, 127’

Cast: Austin Lin Bo Hong, Moon Lee, Annie Chen, JC Lin, Ding Ning, Yao Ai-ning

TUSIND TIMER | A THOUSAND HOURS

di Carl Moberg, Svezia, Danimarca, 2021, 101’

Cast: Josefine Tvermoes, Anders Manley, Alba August, Kenneth M. Christensen, Anna Asp, Ferdinand

Falsen Hiis

YI MIAO ZHONG | ONE SECOND

di Zhang Yimou, Cina, 2021, 104’

Cast: Zhang Yi, Liu Haocun, Fan Wei, Yu Ailei, Zhang Shaobo, Li Yan

YUNI

di Kamila Andini, Indonesia, Singapore, Francia, Australia, 2021, 95’

Cast: Arawinda Kirana, Kevin Ardilova, Dimas Aditya, Marissa Anita, Asmara Abigail, Muhammad Khan

ZGJOI | HIVE di Blerta Basholli, Kosovo, 2021, 84’

Cast: Yllka Gashi, Çun Lajçi, Aurita Agushi, Kumrije Hoxha, Adriana Matoshi, Molikë Maxhuni

TUTTI NE PARLANO

Film molto attesi che arrivano alla Festa del Cinema dopo un sorprendente esordio nell’ambito dei più noti festival a livello internazionale.

MOTHERING SUNDAY

di Eva Husson, Regno Unito, 2021, 110’

Cast: Odessa Young, Josh O’Connor, Colin Firth, Olivia Colman, Sopé Dìrísù, Glenda Jackson

RED ROCKET

di Sean Baker, Stati Uniti, 2021, 128’

Cast: Simon Rex, Bree Elrod, Suzanna Son, Brenda Deiss, Ethan Darbone, Judy Hill

LIBERTAD

di Clara Roquet, Spagna, Belgio, 2021, 104’

Cast: Maria Morera, Nicolle Garcia, Nora Navas, Carol Hurtado, Vicky Peña, Maria Rodriguez Soto

EVENTI SPECIALI

Film spettacolari, documentari e serie tv su celebri figure dello spettacolo, del giornalismo e della politica, mostrano l’incontro fra il cinema e le altre arti, come la musica e il mondo del fumetto e dello sport.

A CASA TUTTI BENE – LA SERIE

di Gabriele Muccino, Italia, 2021, 1 episodio, 50’ | Serie TV |

Cast: Francesco Acquaroli, Laura Adriani, Valerio Aprea, Euridice Axen, Maria Chiara Centorami, Silvia

D’Amico

BENNY BENASSI – EQUILIBRIO

di Matt Mitchener, Devin Chanda, Stefano Camurri, Cesare Della Salda, Italia, Stati Uniti, 2021, 67’ |

Doc |

CATERINA CASELLI – UNA VITA, CENTO VITE

di Renato De Maria, Italia, 2021, 96’ (Documentario)

I FRATELLI DE FILIPPO

di Sergio Rubini, Italia, 2021, 142’

Cast: Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel, Biagio Izzo, Susy Del Giudice, Marisa

Laurito

JFK: DESTINY BETRAYED

di Oliver Stone, Stati Uniti, Regno Unito, 2021, 4 episodi, 240’ (Serie TV)

In occasione della presentazione di JFK: Destiny Betrayed, la Festa del Cinema ospiterà presso il

Teatro Palladium la proiezione della versione cinematografica della serie.

JFK REVISITED: THROUGH THE LOOKING GLASS

di Oliver Stone, Stati Uniti, Regno Unito, 2021, 118’ | Doc |

MARINA CICOGNA, LA PRODUTTRICE

di Andrea Bettinetti, Italia, Francia, 2021, 79’ (Documentario)

E NOI COME STRONZI RIMANEMMO A GUARDARE

di Pierfrancesco Diliberto, Italia, 2021, 108’

Cast: Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Pierfrancesco Diliberto, Valeria Solarino, Maurizio Marchetti,

Maurizio Lombardi, Eamon Farren

SCALFARI. A SENTIMENTAL JOURNEY

di Michele Mally, Italia, 2021, 75’ (Documentario)

VITA DA CARLO

di Carlo Verdone, Arnaldo Catinari, Italia, 2021, 4 puntate, 108’ | Serie TV |

Cast: Carlo Verdone, Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De

Angelis, Filippo Contri, Giada Benedetti, Maria Paiato, Claudia Potenza, Andrea Pennacchi

STRAPPARE LUNGO I BORDI

di Zerocalcare, Italia, 2021, 2 episodi, 35’ | Serie TV |

Con le voci di: Zerocalcare, Valerio Mastandrea

FILM DI CHIUSURA FESTA DEL CINEMA E ALICE NELLA CITTÀ

ETERNALS

di Chloé Zhao, Stati Uniti, Regno Unito, 2021, 150’

Cast: Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Angelina Jolie

BELFAST

di Kenneth Branagh, Regno Unito, 2021, 98’

Cast: Jude Hill, Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Ciarán Hinds, Judi Dench, Lara McDonnell

DEAR EVAN HANSEN

di Stephen Chbosky, Stati Uniti, 2021, 137’

Cast: Ben Platt, Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg, Nik Dodani, Colton Ryan, Danny Pino, Julianne

Moore, Amy Adams

Roberta Rosella

06/10/2021