Festa del Cinema di Roma 2018: programma del 27 Ottobre

Un programma ricco di appuntamenti, quello di Sabato 27 Ottobre alla Festa del Cinema di Roma, che con questa giornata si avvia verso la conclusione di questa 13sima edizione. Tra i film più attesi di questa giornata troviamo la pellicola a cura del regista livornese Paolo Virzì “Notti Magiche” presentato nella sezione Eventi Speciali mentre, per la sezione Tutti ne parlano sarà proiettato in anteprima “An Elephant Sitting Still” di Hu Bo.

Festa del Cinema di Roma 2018: dall’Italia alla Cina tutti i film della giornata

Siamo giunti alle ultime battute della 13sima edizione della Festa del Cinema di Roma, anche in questa giornata come nelle precedenti non mancheranno delle incredibili sorprese. Tra i film presentati in questo sabato 28 Ottobre, apre le danze alle 15:00 “An Elephant Sitting Still” proiettato in anteprima al Teatro Studio G.B Siae, nella sezione Tutti ne parlano. Il cineasta cinese Hu Bo presenta un opera drammatica che si svolge sotto il cielo plumbeo di una cittadina nel nord della Cina, nella quale le vite di tre personaggi si intrecceranno per sempre e inizieranno insieme un viaggio inaspettato che li condurrà sulla strada in cui vive un elefante che trascorre le sue giornate seduto inerte e indifferente al mondo.

Nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica alle ore 16:00 viene reso omaggio a Giuseppe De Santis e alla sua opera del 1964 “Italiani Brava Gente” un film corale che racconta in 150 minuti, la Campagna italiana di Russia.

Alle 19:00 presso la sala Sinapoli, è presentato un altro film italiano diretto dal regista Paolo Virzì, nella sezione Eventi Speciali. “Notti Magiche” una commedia con protagonisti i giovanissimi attori Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere e il veterano Giancarlo Giannini. Il film è ambientato a Roma nell’estate dei mondiali di calcio del 1990 e segue le vicende di tre giovani aspiranti sceneggiatori, sospettati dalla polizia della tragica morte di un rinomato produttore cinematografico.

Quest’ultimo sabato di Festival si chiude alle 21.30 al Maxxi, con una pellicola che vuole omaggiare la carriera del grande paparazzo Rino Barillari: “The King of Paparazzi (La vera storia)” diretto dalla coppia di cineasti Giancarlo Scarchilli e Massimo Spano.

Festa del Cinema di Roma 2018: un viaggio tra modernità e tradizione con le opere della fotografa Shirin Neshat e il racconto prestigiosi dei montatori Esmeralda Calabria e Giogiò Franchini

Presso il Maxxi alle 16:30 il montaggio, l’ultima e significativa scrittura di un film, è al centro di un incontro, a cura di Mario Sesti, che metterà di fronte due autorevoli montatori italiani: Esmeralda Calabria e Giogiò Franchini.

Alle 18:30 sempre nella sala del Maxxi vengono esposte le opere della fotografa iraniana Shirin Neshat, libere da ogni vincolo ed estremismo, incontrerà il pubblico per raccontare lo stretto

legame che unisce cinema e arte. Un progetto realizzato da Video città in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma 2018.

Chiara Broglietti